Protest pod novoletno jelko

Protestniki pod novoletno jelko. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Protesti proti vladi Janeza Janše, ki so potekali skoraj vsak petek zvečer, že od njenega nastanka, se kljub strogim ukrepom in grožnji astronomskih kazni za organizatorje nadaljujejo. Preteklih nekaj tednov so protesti kljub rigidnemu policijskemu nadzoru potekali v avtomobilih, danes pa so se protestniki ponovno podali na ulice peš.Ob sedmih zvečer so se protestniki posamično, da ne bi kršili prepovedi zbiranja, s protestniškimi transparenti sprehodili skozi mestno jedro. Nad Ljubljanico se je pojavil tudi simbol upora, kolo, ovešeno z božičnimi lučkami.V mestnem jedru je bilo opaziti povečano prisotnost policije, ki je patruljirala po ulicah. Uradnih podatkov o morebitnih storjenih prekrških zaenkrat še ni.