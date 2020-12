Turistični avtobusni prevozniki nočejo biti spregledani in pozabljeni

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Naša povorka je zamišljena kot opozorilo, da obstajamo in želimo, da se nas upošteva, in ne izključuje, da nočemo biti znova spregledani in pozabljeni,« so turistični avtobusni prevozniki zapisali v informaciji o protestu v središču Ljubljane, pri čemer so bili naslovniki tega sporočila obrtna in gospodarska zbornica, ministrstvi za infrastrukturo in gospodarstvo ter celotna vlada in parlament.»Tudi turistični avtobusni prevozniki smo panoga gospodarstva, vsaj enakovredni drugim, če ne boljša od ostalih, saj smo edini, ki s svojim delom, profesionalnim pristopom in odprtostjo že 25 let predstavljamo našo Slovenijo po Evropi in svetu, zato je čas, da nas spoznajo tudi pristojni v trenutkih, ko nam je težko, ko nam gre za preživetje in potrebujemo pomoč, verjetno še bolj kot drugi, ki so glasnejši od nas,« so zapisali.Protest so zasnovali v obliki vožnje avtobusov po Tržaški, Bleiweisovi, Šubičevi, Slovenski in Aškerčevi, ministrstvoma za infrastrukturo in gospodarstvo ter Obrtni zbornici Slovenije pa so namenili tudi venec s posvetili in zadnjimi željami.