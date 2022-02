Protestni shod proti ruski invaziji tudi v Ljubljani

Popoldne je tudi na ploščadi pred Moderno galerijo v Ljubljani potekal protestni shod proti vojaški invaziji Rusije na Ukrajino. Udeležilo se ga je okoli sto protestnikov, med njimi mnogi z ukrajinskimi zastavami.

Sprva je bilo mišljeno, da bo protest potekal pred ruskim veleposlaništvom v bližini, a je to ograjeno. Protestniki do njega niso mogli.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Udeleženci so v ukrajinskem jeziku vzklikali »Ukrajina je Evropa« ali »Slava Ukrajini!«, na transparentih pa si lahko bral sporočila, kot so »Rusija ubija«, »Putin, roke stran od Ukrajine!«, »Ustavite rusko agresijo!« ali »Ustavite ruski fašizem!«.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Shod je potekal kljub slabemu vremenu, udeleženci so se zatem napotili na Prešernov trg in do Ruskega centra znanosti in kulture v Stari Ljubljani.

FOTO: Črt Piksi/Delo

FOTO: Črt Piksi/Delo

FOTO: Črt Piksi/Delo

FOTO: Črt Piksi/Delo

FOTO: Črt Piksi/Delo