Proti nekaterim mejnim prehodom že daljši zastoji

Na cestah proti nekaterim mejnim prehodom že nastajajo daljši zastoji. Na podravski avtocesti je pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški zastoj dolg približno osem kilometrov.



Na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji je zastoj dolg štiri kilometre. Predor proti Sloveniji občasno zapirajo.

Na dolenjski avtocesti med priključkom Brežice in mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški je zastoj dolg tri kilometre.

Zastoji pred mejnimi prehodi proti Hrvaški so pred Dobovcem (pet kilometrov), pred Jelšanami (šest do sedem kilometrov) in pred Metliko (kilometer in pol).



Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na dolenjski avtocesti zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas pred Brežicami proti Hrvaški na začetku delovne zapore. Obstaja nevarnost naleta.



Osebna vozila čakajo na mejnem prehodu Dobovec pri izstopu iz Slovenije tri ure in pol, na mejnem prehodu Gruškovje pri izstopu in vstopu tri ure, na mejnih prehodih Jelšane in Metlika pri izstopu dve uri ter na mejnem prehodu Obrežje pri izstopu in vstopu več kot dve uri.



Do 21. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol. Na nekaterih primorskih cestah velja omejitev do 22. ure.



V Ljubljani bo med Langusovo ulico in Bleiweisovo cesto zaradi del zaprta Tržaška cesta. Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet zaradi obnove vozišča. Zaprta sta izvoz in uvoz Tomačevo iz smeri Kosez proti Zadobrovi.



Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprto je tudi počivališče Čatež proti Ljubljani.



Na štajerski avtocesti promet med Celjem vzhod in Dramljami v obe smeri poteka po eni polovici avtoceste.

