Proti Obali do ponedeljka pričakovati povečan promet

Na cestah proti Obali in na mejnih prehodih s Hrvaško je vse do ponedeljka pričakovati močno povečan promet, opozarja Prometno-informacijski center za državne ceste. Na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane, Vinica, Krasinec, Metlika in Gruškovje so čakalne dobe.

Proti Obali in Hrvaški ter v nasprotni smeri so zastoji možni tako danes kot v nedeljo. Center poziva k vožnji s primerno varnostno razdaljo, v zastojih pa k oblikovanju reševalnega pasu.

Na mejnih prehodih Gruškovje, Metlika in Jelšane je treba za izstop iz države čakati do ene ure, na mejnih prehodih Starod, Sečovlje, Dragonja, Vinica in Krasinec pa do pol ure.

Zastoji so na zahodni in južni ljubljanski obvoznici od Brda in Viča proti Primorski, na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki in na cesti Ilirska Bistrica pred mejnim prehodom Jelšane, tri kilometre dolg zastoj pa je nastal tudi na podravski avtocesti med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške.