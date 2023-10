Spremembe ustave ob pritiskih in pogojevanju

V nadaljevanju preberite:

Natanko leto po tem, ko so vsi prvaki parlamentarnih strank v vladni palači zasedali na temo možnih ustavnih sprememb, so poslanci v večini napovedali, da bodo danes podprli začetek formalnega postopka za spremembo ustave glede imenovanja rednih sodnikov. Zatem naj bi takoj odprli debato o osnutku ustavnega zakona in stališčih ustavne komisije, ki je koaliciji in NSi ponudila dodatno možnost sočasne spremembe sodnega sveta. Tudi zaradi pritiskov SDS, ki se s spremembami ne strinja, namreč manjša opozicijska stranka svoje glasove vse bolj pogojuje, kot je mogoče slišati, celo na mejo sprejemljivosti.