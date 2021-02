Protikoronski ukrepi zaznamujejo tudi vrnitev v šole na vzhodu države

7.15 Po počitnicah v šolo



Po zimskih počitnicah in večmesečnem šolanju na daljavo se danes v šole vračajo vsi učenci in dijaki zaključnih letnikov z vzhoda države, medtem pa njihovi sošolci z zahoda države enotedenske zimske počitnice šele začenjajo. Za učence in dijake iz vzhoda veljajo enaki epidemiološki ukrepi kot za učence prvega triletja, ki se že izobražujejo v šoli. Pouk bo potekal v matičnih učilnicah, v katerih bodo tudi malicali. Za organizacijo kosila morajo šole poskrbeti tako, da bo čim manj mešanja med učenci.



Podaljšano bivanje za učence prvega triletja bo organizirano v matičnem razredu, medtem ko bodo starše četrtošolcev in petošolcev pozvali, naj otroci, če se le da, po pouku odidejo domov. Učencem ni treba nositi zaščitnih mask v razredu, so pa obvezne zunaj razreda.



7.10 Na Japonskem še ne vedo, kdaj bodo cepili starejše



Časovnica cepljenja na Japonskem se bo nekoliko podaljšala, saj bo cepivo v državo prihajalo z zamudami. Medtem ko se je minuli teden začelo cepljenje delavcev v zdravstvu, še ni znano, ali bodo aprila lahko cepili tudi že starejše. Japonska si je doslej zagotovila več kot 500 milijonov odmerkov cepiva pri proizvajalcih s sedežem v Evropi oziroma ZDA, a je pristojni japonski regulator do sedaj odobril le cepiva Pfizerja in Biontecha, piše tiskovna agencija Reuters. Na Japonsko bo v letošnjem letu prispelo 144 milijonov doz tega cepiva.

