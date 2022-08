Protokol le na papirju, učitelji brez prave podpore

V nadaljevanju preberite:

Začetek šolskega leta je večinoma čas prijetnega vznemirjenja. Na trnih pa niso le otroci, ampak tudi njihovi starši. Če gre za otroka s posebnimi potrebami z odločbo o usmeritvi, je skrb še toliko večja. Ali bo nova učiteljica razumela, kaj vse potrebuje? Bo tokrat sošolcem lažje razložiti, zakaj lahko test piše dlje? Zelo podobne skrbi tarejo učiteljice. Bodo starši razumeli, da ima v razredu štiri otroke z odločbo? Teh je vsako leto več, sistem namreč precej spodbuja starše, da za otroka uredijo odločbo, če se pojavijo težave. A to tudi ni vedno najboljša rešitev, v šolah pa velikokrat niti ni možnosti, da bi odločbo upoštevali. Čeprav jo morajo.

Minulo šolsko leto je bilo v rednih osnovnih in srednjih šolah skupno 21.030 otrok z odločbo o usmeritvi. Šest let prej je bilo takih otrok 14.312. Predsednica Društva šolskih svetovalnih delavcev Slovenije Ajda Erjavec razlaga, da je razlog v tem, da smo bolj pozorni na posebnosti v potrebah posameznikov in jih bolj natančno prepoznavamo, hkrati pa smo v to primorani, saj je zaradi sprememb v življenjskem slogu vedno več razvojnih težav: »Pojav je značilen za sodobne družbe po vsem svetu, Slovenci nismo izjema. Razvojna problematika se torej nedvomno povečuje, in to alarmantno – kar pa je zares mogoče reševati samo s preventivnimi ukrepi v sistemih šolstva, zdravstva, sociale.«