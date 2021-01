Prva slovenska geotermalna elektrarna je vse bliže

Gravitacijska toplotna cev je svetovna novost

Bo ob zapuščeni in »prazni« Petrolovi vrtini Pg-8 v Čentibi pri Lendavi kmalu zrasla prva pilotna geotermalna elektrarna pri nas? FOTO: Jože Pojbič/Delo

Bo geotermalna energija pridobila pomen?

Kmalu, verjetno v februarju, bodo Dravske elektrarne Maribor (DEM) s Petrolom, občino Lendava in verjetno še s kom podpisale pismo o nameri za izvedbo pilotnega projekta postavitve prve geotermalne elektrarne v državi. Toda to je v glavnem vse, kar je mogoče trenutno izvedeti o projektu, ki utegne zaradi edinstvene inovacije postati pomembna prelomnica pri prehodu na obnovljive vire energije v naši državi. V Dravskih elektrarnah o podrobnostih še molčijo, k molku pa so s pogodbami zavezali tudi vse, ki so v projekt kakorkoli vpleteni.Le po drobcih je za zdaj mogoče sestaviti približno sliko projekta, ki bo potencial geotermalne energije pri nas morda končno postavil na mesto, ki mu zaradi njegovih prednosti pred drugimi obnovljivimi viri energije tudi gre. Še največ so oblikovalci projekta o pripravah nanj objavili v decembrski številki internega glasila DEM, kjer je zapisano, da DEM sodelujejo pri dveh pilotnih projektih izrabe geotermalne energije za pridobivanje električne energije, in sicer pri projektu proizvodnje električne energije z geotermalno gravitacijsko toplotno cevjo v vrtini Pg-8 v naselju Čentiba pri Lendavi in pri projektu izgradnje binarne geotermalne elektrarne večje moči na območju med Petišovci in Murskim Gozdom, na vrtini Mg-6.Še posebej zanimiv je prvi projekt, v katerem bodo zgradili manjšo pilotno geotermično elektrarno z geotermično gravitacijsko toplotno cevjo v vrtini globine približno treh kilometrov. Gravitacijska toplotna cev je namreč slovenska inovacija na področju izkoriščanja energije iz podtalja, ki so jo razvili in patentirali sodelavci laboratorija za termoenergetiko pri mariborski fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijoin s pomočjo katere utegne postati izraba geotermalne energije cenejša in lažje izvedljiva. Izum je tudi svetovna novost.Pri postopku s to cevjo namreč lahko izkoriščajo tudi toploto iz »suhih« vrtin, ki so doslej veljale za neuspešne in neuporabne in ki jih je na geotermalno obetavnem območju v Prekmurju precej že izvrtanih. Po posebno sestavljeni zatesnjeni cevi namreč v dovolj globoko vrtino, ki sega v vroče plasti kamnin, spuščajo tekočo hladilno tekočino, ta se na dnu vrtine zaradi visokih temperatur upari in se po posebni »cevi v cevi« sama dviga na površino, kjer jo najprej uporabijo za proizvodnjo elektrike, ostanek toplote pa prenesejo na drug medij in stopenjsko uporabijo za ogrevanje prostorov, za rastlinjake in podobno. Ohlajeno tekočino znova vrnejo v vrtino in tako ta medij v zaprtem krogu toploto iz globine prinaša na površje nepretrgoma in neodvisno od časa dneva, letnega časa, vremena ali zunanjih temperatur.Če bo delovala tudi v praksi, bo prednosti te tehnologije več. Mogoče bo namreč izkoristiti vse obstoječe globoke vrtine ne glede na njihovo uspešnost, pri vrtanju novih vrtin pa bo odpadlo tveganje, ali bodo vrtalci naleteli na vodo ali ne, ker voda pri tej tehnologiji ni pomembna. Ker se iz vrtine ne črpa voda, tudi ni treba vrtati reinjekcijske vrtine za vračanje vode v vodonosnik, kar zelo zniža stroške postavitve takšne elektrarne. Poleg tega odpade tudi strošek koncesnine, ki jo sicer morajo plačevati tisti, ki geotermalno energijo uporabljajo s črpanjem termalne vode. Odpade tudi problem agresivnosti termalne vode in primesi v njej, ki sicer pogosto dela sive lase upravljavcem sistemov za izrabo termalne vode. Seveda pa je prednost geotermalne energije pred drugimi obnovljivimi viri nasploh ta, da le geotermalne elektrarne lahko delujejo pasovno, noč in dan, medtem ko so sončne elektrarne odvisne od sonca, vetrne od vetra, hidroelektrarne od padavin ...Glede na visoko ocenjen geotermalni potencial na skrajnem severovzhodu naše države bi lahko tako izkoriščanje geotermalne energije v prihodnje bistveno več prispevalo k doseganju podnebnih ciljev naše države.