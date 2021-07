Prvak SMC je prevzel retoriko Janeza Janše

Oven o igralcu tetrisa FOTO: Suzana Kos

»Če bi držalo vsaj delček tega, kar pravi minister Počivalšek, ki ni sposoben povedati treh besed brez čitanja predloge, bi bil on že kar nekaj časa za rešetkami. Očitno pa je, da je poleg izrazoslovja svojega predsednika vlade začel uporabljati tudi njegovo taktiko, ki je v tem, da za svoje napake in težave krivi vse druge. Konstantne diskreditacije seveda služijo temu, da bi potem on bil videti bolje, kot tisti, ki naj bi bili krivi za njegove napake, vendar se bojim, da v tem konkretnem primeru ne bo prepričal niti enega prebivalca Slovenije,« Drago Kos.



"Janez Janša je včeraj pokazal drugi, nenapadalni obraz in volivcem povedal »slišali smo vas«. Umik dveh zakonov pa jasno kaže, da se je zbal. Če bi namreč padla zakona, bi moral iti tudi sam. Tega se zaveda, ve pa tudi, da so poslanske vrste omajane, predvsem gre za Desus, ki ga mora pridobiti nazaj. Počivalšek je zasenčil Janševo miroljubno retoriko, pobral njegovo štafetno palico in opravil namesto njega napad na medije in na ljudi, ki naj bi delovali iz ozadja.

Ključno pri vsem pa se mi zdi to, da Janša hoče odpredsedovati. Kot je rekel Viktor Orban, je zelo pomembno, da Slovenija predseduje prav zdaj. To je ključna zgodba. Tako zaradi dogajanja na Poljskem, krepitve suverenistov v vzhodni in zahodni Evropi, bližnjega slovesa Merklove, volitev v Franciji," Pavel Gantar, politični analitik



"Zdravko Počivalšek je, tako po karakterju kot dolgoletnih kariernih izkušnjah v gospodarstvu, bolj človek menedžerske kot politične logike – torej vajen voditi z avtoriteto in odločnostjo na način, ki v procesu odločanja dopušča malo »demokracije«. Politično okolje zahteva drugačno delovanje – mnogo usklajevanja, popuščanja ter predvsem požiranja kritik in napadov, pogosto tudi neupravičenih. In ker teh v prvih letih delovanja v politiki v okrilju levih vlad ni bil toliko vajen, je bil spremenjen odnos do njega s strani dominantnih medijev ter drugih akterjev levega zaledja po vstopu v desnosredinsko koalicijo, zanj velik šok. Še posebej, ker se ima za pravovernega levičarja, kot je to sam opisal v intervjuju za Domovina.je. Razočaranje in jezo nad tem je do zdaj do neke mere uspešno brzdal, a kot lahko zadnji čas opazimo, to njegovo zadrževanje vse bolj popušča. Zdravko Počivalšek je človek, ki je globoko prepričan, da se mu dogaja velika krivica in morda tudi prizadet zaradi občutka, da so ga na muho vzeli ljudje iz politične opcije, ki ji sicer po srcu in prepričanju pripada," Rok Čakš, odgovorni urednik spletnega portala Domovina.

, medijski svetovalec, pravi, da je minister snel rokavico in povedal, kaj mu leži na duši.Izhodišča za nastop pa da si je napisal sam ter da nikakor ni šlo za načrtovano preusmerjanje pozornosti od temeljne odločitve, to je umika glasovanja o zakonu o demografskem skladu ter dokončnem padcu zakona o nalezljivih boleznih.Zdravko Počivalšek je tako postal »prva pest janšizma v državi«, je zapisal eden od komentatorjev.Spomnimo, kaj je povedal gospodarski minister o sovražnem medijskem kontekstu in stricih iz ozadja:»... Pričakoval bi minimum korektnosti; napačno prevajanje izjav visokih evropskih predstavnikov na javni RTV je umazano in nekorektno početje … Naučil sem se delati v tako sovražnem medijskem kontekstu. Različne medijske lutke sledijo destruktivnosti znanega dobrega igralca tetrisa (pri tem je mislil na, nekdanjega politika LDS in Zares, o njegovem obvladanju igrice je pisal tudi nekdanji član strankev svoji knjigi Napetost med videzom in resnico, op.p).Gregor Golobič se nam ni oglasil za komentar svoje domnevne vloge.Prvak SMC pa je včeraj napadel še nekoga:»Rumenokljuni črni ptič (nekdanji kriminalist in predsednik protikorupcijske komisije, op.p. ) se prek svojih omrežij v organih pregona trudi še naprej fabricirati in izmišljati razne dokaze, a mi bomo nadaljevali z izvajanjem koalicijske pogodbe. Ne glede na medijski prikaz stvari je dejstvo, da smo pri operativosti, predvsem pri ekonomsko razvojni politiki, dosegli izjemne rezultate, in to ne glede na epidemijo. Človeško pa je, da me ob naših dosežkih žalosti, ker nekateri ne znajo pohvaliti ničesar in ker v državi prevladuje pljuvanje vsega, kar ta vlada naredi,« je dejal Počivalšek.Odzivi na Počivalška na tviterju so bili predvsem negativni:Kako pa obrat v retoriki v smeri SDS vidi politična komentatorja?