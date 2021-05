Prvi mož kulinarike bo Tomaž Kavčič

Slovenija bo prva država, v kateri bo v času predsedovanja Svetu EU na vseh dogodkih najvišje ravni za kulinariko skrbel »chef z Michelinovo zvezdico«. Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS - JGZ Brdo je namreč danes sklenil sodelovanje s kuharskim mojstrom Tomažem Kavčičem, ki bo skupaj z zaposlenimi v JGZ Brdo skrbel za najvišjo kakovost in dovršenost kulinarične ponudbe v Elegans hotelu Brdo, Vili Tartini, gradu Strmol in Vili Bled.



Znanje, ki ga bodo prejeli od Kavčiča, bo kakovost dela in profesionalnost zaposlenih še poglobila, je prepričan direktor JGZ Brdo Marjan Hribar. Možnost neposrednega sodelovanja in dela z njim bo tudi velik motiv za številne mlade kuharje, ki stopajo na pot kulinarične kariere. Kulinarika pa je eden najpomembnejših potencialov, ki bo prenovljeni hotel na Brdu postavila na zemljevid najboljših v Sloveniji in širše, so prepričani v zavodu.



Kavčič je ob sklenitvi sodelovanja poudaril, da gre za potrditev njegovega dela, saj mu le-to v času predsedovanja Svetu EU predstavlja velik izziv, ki ga sprejema z veseljem in velikim spoštovanjem.

