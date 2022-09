Prvi mož UKC Ljubljana Jože Golobič je odstopil

Pod žarometom

49-letni Jože Golobič je po končani Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani službo dobil na ministrstvu za gospodarstvo. Kot pomočnik generalnega direktorja je kasneje služboval v Javnem holdingu Ljubljana in poklicno pot nadaljeval kot namestnik direktorja v javnem podjetju Parkirišča. V okviru Združenih narodov je deloval kot posebni svetovalec za prestrukturiranje komunalnega sektorja v okrožju Brčko (BiH).

Pot je nadaljeval v odvetništvu in je bil partner v odvetniški družbi Brezavšček, Golobič, Osterman in partnerji. Skozi življenje ga vodi misel Elona Muska: »Nič ni narobe, če imate vsa jajca v eni košari, dokler obvladujete, kaj se s to košaro dogaja.«

Leta 2017 je bil imenovan v svet zavoda ljubljanskega kliničnega centra, kjer je bil izvoljen za predsednika. Po odhodu generalnega direktorja Janeza Poklukarja na ministrski položaj je 24. februarja 2021 kot vršilec dolžnosti prevzel vodenje kliničnega centra, 27. septembra 2021 ga je svet zavoda izbral za generalnega direktorja. Na potrditev vlade je moral čakati dva meseca, do 2. decembra.