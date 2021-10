Prvi narok v tožbi STA proti državi zaradi neizplačila javne službe za januar

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani bo danes prva obravnava v tožbi Slovenske tiskovne agencije (STA) zoper državo in njenega predstavnika vladni urad za komuniciranje (Ukom) za izplačilo zapadlih obveznosti v višini 169.000 evrov za opravljeno javno službo v januarju 2021. Gre za prvega od štirih zahtevkov za izvršbo, ki jih je vložila STA.

Ukom je sicer zavrnil vse letošnje zahtevke za plačilo opravljene javne službe, tako vlada za letos STA ni nakazala še nobenih sredstev.

Sprva je plačilo pogojevala z določeno dokumentacijo, pozneje pa med drugim s spremembo načina izvajanja in obračunavanja javne službe. Ker sredstva iz naslova državnega nadomestila za javno službo pomenijo približno polovico vseh letnih prihodkov, se je STA po iskanju rešitev s prodajo nekaj terjatev in donacijski kampanji Za obSTAnek znašla v resnih finančnih težavah in tako rekoč tik pred stečajem.

Po neuspešnih pogajanjih z Ukomom o pogodbi glede letošnjega financiranja STA je konec septembra Bojan Veselinovič odstopil z mesta direktorja. Kot je takrat dejal, ne more in noče pristati na pogoje, s katerimi predstavnik vlade izsiljuje plačilo za javno službo.