Prvi slovenski zeleni evroposlanec

Stranki Vesna, ki je na slovenski politični sceni dve leti, je uspelo vstopiti v evropski parlament, kar so v skladu s predvolilnimi napovedmi tudi pričakovali. Vladimir Prebilič, prvi slovenski evropski poslanec iz vrst zelenih strank, je zagotovil, da nikakor ni razočaran, čeprav so upali na »prijetno presenečenje« dveh parlamentarnih sedežev.

»Smo zelo zadovoljni. Tretje mesto je tisto, kar smo si po tiho želeli. Mislim, da je fantastičen dosežek, smo prinesli svežino v slovenski politični prostor in menimo, da je pred nami še svetla prihodnost,« je dejal. Po rezultatu so prehiteli parlamentarne SD, NSi in Levico. Napovedal je, da Vesna zagotovo gre na parlamentarne volitve. Po njegovih besedah so ljudje nezadovoljni s trenutno politično stvarnostjo in imajo dovolj delitev ter izločanja. »Bolj pomembno kot to, s kom ne bomo sodelovali, je to, s kom lahko skupaj kaj naredimo,« je menil. Dodal pa je, da ga pa skrbi vzpon evropske skrajne desnice, ki je res ne vidi kot prihodnje partnerke.

Za Prebiliča je kampanja za evropske volitve potekala umirjeno, čeprav je nasprotoval sočasnemu odločanju o štirih referendumskih vprašanjih, saj je šlo za zelo kompleksne teme, o katerih je bilo težko odločati v paketu z volitvami. Premalo je bilo po njegovem tudi evropskih tem, kljub temu je menil, da jim je uspelo predstaviti javnosti zelo pomembna vprašanja, med drugim glede zelenega prehoda, pomenu zavzemanja za mir in človekove pravice.

Vzdušje v Vesninem volilnem štabu je bilo umirjeno. »Rezultat smo si zaslužili, saj smo trdo delali,« je bil zadovoljen tudi Vesnin kandidat za evroposlanca Ibrahim Nouhoum, po rodu iz Malija, ki pa je že dolgoletni slovenski državljan. Podpreti sta ga prišla tudi njegova prijatelja Inacio Bintchende in Mohamed Nagmeldine, prvi se je v Slovenijo preselil iz Gvineje Bissau, drugi pa iz Sudana.