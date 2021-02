Pustna rajanja doma in po svetu v znamenju koronavirusa

7.10 Prireditve so zaradi protikoronskih ukrepov prepovedane

Karneval so na Ptuju letos prenesli na splet in v lokalne televizijske medije. FOTO: Franc Milošič/Delo

7.20 Beneški festival prvi v zgodovini prek spleta

Današnja pustna sobota sicer zaradi epidemije covida-19 ne bo tako družabna, kot smo vajeni. Vendar se organizatorji nekaterih tradicionalnih pustnih prireditev niso vdali v usodo, ampak so se odločili za pustovanja v prilagojenih oblikah. Policija poudarja, da so zaradi protikoronskih ukrepov prireditve prepovedane.Na Ptuju, kjer v okviru tamkajšnjega tradicionalnega kurentovanja na pustno soboto običajno poteka mestni pustni korzo, na katerem se po ulicah sprehodijo našemljeni meščani, so letos karneval prenesli na splet in v lokalne televizijske medije.Pustno društvo Cerknica danes zvečer vabi na spremljanje njihove Facebook strani in Youtube kanala, kjer bo butalski DJ postregel z venčkom pustnih uspešnic od zimzelenih do najnovejših. Na tak način bomo svoje razpoloženje lahko iz pustega spremenili v pustno, so obljubili na svoji spletni strani.Tudi Turistično informativni center Moravske Toplice je tradicionalno pustno rajanje na prostem preselil na splet. Z namenom, da najmlajšim ponudi kakovostne pustne vsebine in jim pričara posebno pustno doživetje, je pripravil spletni dogodek Virtualne norčije iz Moravskih Toplic.Zajema obilico pustnih video vsebin od učenja pustne poslikave obraza in izdelave pustne maske do peke krofov, niso pa pozabili niti na nagrade. Video vsebine bodo vse do torka na ogled na njihovi Facebook in Instagram strani.Ponekod pa so razstavili fotografije pustovanj iz minulih let in tako spomnili na pust v času brez covida-19, tako denimo v Litiji in Mozirju.Policija pa pred pustnim vikendom izpostavlja, da so še vedno v veljavi številni protikoronski ukrepi. Prireditve in druga praznovanja so prepovedana, prav tako pa tudi množično zbiranje ljudi, so navedli na Policijski upravi Koper. Spomnili so tudi, da voznik ne sme voziti s pustno masko, prav tako pa za volan ne sodijo alkohol in droge.Pust, ki je čas norčij ter številnih karnevalov in pustnih povork, bo tudi po svetu letos v znamenju pandemije covida-19. Sloviti beneški karneval tako prvič v zgodovini poteka prek svetovnega spleta. V brazilskem Rio de Janeiru so pustni karneval odpovedali.V Benetkah so uro in pol dolg pustni program s številnimi umetniki pripravili že minuli teden. Večji del programa poteka iz znane palače Vendramin-Calergi. Drugi del prenosov se je začel v četrtek in bo trajal do 16. februarja.Benetke običajno v pustnem času obišče več sto tisoč turistov. Pustni karneval s plesi v maskah, paradami gondol ter ognjemetov sodi med eno od najpomembnejših prireditev v tem mestu na severu Italije.Lani se je pustni karneval v Benetkah še začel v živo, a so ga nato 23. februarja prekinili zaradi prvega večjega izbruha okužb z novim koronavirusom na severu države le nekaj dni pred tem.V brazilskem Rio de Janeiru, ki je prav tako svetovno znan po svoji pustni povorki samba šol, so se letošnjemu karnevalu v živo prav tako odpovedali.Sloviti sambodron, kjer potekajo svetovno znane pustne povorke brazilskih samba šol, so namesto tega spremenili v drive-in center za cepljenje proti covidu-19 za starejše. Mestne oblasti upajo, da bodo do konca marca lahko cepili vse, ki so starejši od 60 let.Brazilija se sooča s hudim drugim valom okužb z novim koronavirusom vse od novembra. Na dan umre okoli tisoč bolnikov s covidom-19, doslej že skupno več kot 214.000, s čimer se država uvršča na drugo mesto, takoj za ZDA.Podobno kot Benetke so se za virtualno pustno povorko odločili tudi v bližnji hrvaški Reki. Namesto velike mednarodne povorke v živo bo tako v nedeljo reški karneval prek svetovnega spleta predvajal posebne filme 70 karnevalskih skupin.V sklopu programa Reka 2020 - Evropska prestolnica kulture so v Reki v pustnem času odprli razstavo Maske pred maskami, na katerih so prikazani otroški pustni kostumi ter figure tradicionalnih mask iz celotne Evrope.