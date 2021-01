Radi se imajo, pogrešajo se, so ekipa

Septembra v Arboretumu Vočji Potok – že brez mask in z distanco. Foto Cirius Kamnik

Z logopedinjo pri pouku. Foto Cirius Kamnik

Računalniško opismenjevanje

Šah spada med popoldanske sproščujoče dejavnosti. Foto Cirius Kamnik

»Že marca smo videli, da šola na daljavo ni dovolj in smo začeli nuditi individualne programe za otroke, družine in skupine,« pravi Simona Rogič Ožek.

Peka koruze v njihovem Eko parku. Foto Cirius Kamnik

Prostovoljka iz Portugalske in mladostnika pri igranju kart Foto Cirius Kamnik Foto Cirius Kamnik

Prvi val epidemije je bil odlična priprava na to, kar se je dogajalo jeseni, pravijo v kamniškem zavodu, ki je specializiran za vzgojo, izobraževanje in celostno usposabljanje otrok in mladostnikov z gibalno oviranostjo ali z različnimi dolgotrajnimi obolenji.

Priprava na samostojno življenje

»Smo sodoben center, ki razvija inovativne pristope, pri tem pa si pomagamo med drugim tudi s konji, bazenom in učnim stanovanjem,« se je pohvalila Simona Rogič Ožek, ko je na kratko predstavila Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik.



Zavod je bil ustanovljen leta 1947 kot Dom invalidne mladine Kamnik v Mekinjah v Kamniku. Najprej so izvajali socialne in zdravstvene programe, od leta 1951 pa izvajajo tudi šolske programe - najprej so imeli poklicne programe, zatem pa tudi osnovnošolske. Zavod je razvijal koncept celostnega usposabljanja z interdisciplinarnim pristopom strokovnih delavcev pedagoške in zdravstvene stroke, kar je njihovo vodilo še danes.



Danes je zavod sodobni izobraževalno rehabilitacijski center, ki se razvija kot vzgojno-izobraževalni, zdravstveni, terapevtski, športno rekreativni ter strokovno-podporni center za gibalno ovirane otroke in mladostnike, pa tudi za takšne z več motnjami oziroma ovirami. Želijo jih pripraviti za samostojno in neodvisno življenje, za poklic, za nadaljnji študij, za kvalitetno preživljanje prostega časa ter za socialno vključevanje v najširšem smislu.

Pogrešamo se ...

Ena od njihovih številnih ustvarjalnih delavnic, ko so izdelovali odtise z listi. Foto Cirius Kamnik

»Šola na daljavo je za otroke iz posebnega programa ali za težje gibalno ovirane zelo velik zalogaj,« razloži Simona Lesar.

Dvojčici na sprehodu v okolici centra. Foto Cirius Kamnik

»Kljub razdaljam smo bili povezani,« pravi dijakinja Tamara Belec.

Spomin na leto 2019, ko so obiskali eno od večjih ljubljanskih trgovskih središč. Foto Cirius Kamnik

»Pridejo domov in so spet doma. Svet ima dodatno dimenzijo, ker niso zaprti med štiri stene,« pravi Dominika Bučar o koraku bližje k normalnosti.

Tudi počitek se prileže... Foto Cirius Kamnik

»Nekateri naši prvošolčki zaradi maske še niso videli mojih ust. Zato sem se naučila govoriti z očmi,« pravi, ena od vzgojiteljic, ki z različnimi dejavnostmi krajšajo popoldneve otrokom in mladostnikom v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik oziroma krajše v Ciriusu Kamnik. Vsi, zaposleni, otroci in mladostniki ter njihovi starši, so presrečni, da se več ne srečujejo samo po spletu. Realen stik je nenadomestljiv – tudi če nosijo maske, upoštevajo razdalje in druga pravila.Prvi val epidemije je bil odlična priprava na to, kar se je dogajalo jeseni, pravijo v kamniškem centru, kjer okoli 250 zaposlenih okoli 200 otrokom in mladostnikom zagotavlja obiskovanje osnovnošolskih, srednješolskih in vzgojnih programov, ob tem pa imajo tudi kakovostne zdravstvene storitve: od specialističnih ambulant do sodobnih metod fizioterapije, delovne terapije, logopedije in zdravstvene nege.Tako kot po vseh šolah so se že v prvem valu prilagodili pouku na daljavo. Vzgojitelji, ki bi sicer imeli v popoldanskih urah z otroci in mladostniki različne dejavnosti, pa so bili na čakanju. »Potem pa smo že marca videli, da šola na daljavo ni dovolj in smo začeli nuditi individualne programe za otroke, družine in skupine,« pravi ravnateljicaDo jeseni, ko je bilo gotovo, da bo prišel drugi val epidemije, so se pripravili. Otrokom in mladostnikom – najmlajši so prvošolci, najstarejši imajo 26 let –, ki so jim običajno govorili, da naj se izogibajo računalnikom, so te naprave približali. Ker so gibalno manj sposobni, so se morali učiti, kako pritiskati na majhne gumbke. To je bila za številne posebna zgodba.»Šola na daljavo je za otroke iz posebnega programa ali za težje gibalno ovirane zelo velik zalogaj,« pravi, ena od vzgojiteljic, ki so po izobrazbi večinoma socialne pedagoginje. Iznašli so načine, da so pouk in druge aktivnosti izpeljali na daljavo. »Kljub razdaljam smo bili povezani,« pravi tudi 20-letna, ki v centru obiskuje srednješolski program elektrotehnik., mama enega od dijakov, poudarja, da je bilo pomembno, da so se lahko v času, ko so delali na daljavo, v družinah vsaj za nekaj časa posvetili tudi drugemu in sorojencem.Pravi: »Vedeti morate, da imajo nekateri otroci in mladostniki določene primanjkljaje, niso samostojni in potrebujejo dodatno pomoč, kar pa je ob vseh obveznostih, ki jih imamo, lahko malo naporno. Zato sem hvaležna vsem v centru, da so tudi na zelo inovativne načine zaposlili učence in dijake ter razbremenili družine.«Dejavnosti, ki so bile neobvezujoče, so bile zelo različne, od glasbenih uric, igranja družabnih iger, učenja o čustvih, sproščanja, karaok ali joge … Pri tem, pravi, pa ne smemo pozabiti, da otrokom in mladostnikom, ki so v centru, primanjkuje veščin in strategij, da bi si sami zapolnili svoj čas. Zato so bili starši hvaležni, da so si lahko vzeli kakšno urico zase ali za sorojence. Obenem pa je bilo iz tedna v teden več potreb po tem, da otrokom in mladostnikom pomagajo pri učenju, predvsem pri ponavljanju in utrjevanju snovi.Vsi pa so pogrešali druženje, kar je najbolj pokazala spletna prireditev, ki so jo ob pomoči mentorjev pripravili otroci in mladostniki ob koncu leta. »Tak način, da so sami aktivno ustvarjali, ni nič novega.Novost pa je bila v tem, da smo vse to izpeljali na daljavo in dogodek v živo predstavili,« pravi vzgojiteljica: »Sporočilo je bilo jasno: radi se imamo, pogrešamo se, smo ekipa …« In zato je bila vrnitev v centru po vseh teh tednih izolacije, ko so bili vsi v svojih varnih mehurčkih, nekaj najlepšega.»Imamo maske, ohranjamo razdaljo in upoštevamo vsa navodila, kar me niti ne moti, saj je to postal način življenja. V resnici je pomembno, da imamo možnost, da se – tudi na drugačen način – spet srečujemo,« pravi Tamara Belec o novi realnosti. Ker številni otroci in mladostniki v centru spadajo med ranljive skupine, se jih je prvi teden vrnila manj kot polovica.»Razlogi so seveda zdravstveni,« pravi Simona Rogič Ožek, ki računa, da se bo sčasoma še več otrok in mladostnikov vrnilo k pouku in v dom. Zagotovo pa ne vsi. »Mi pa seveda upamo, da bomo epidemijo uspešno omejevali še naprej,« pravi ravnateljica, ki doda, da so v vrsti za cepljenje in da se zaposleni testirajo vsak teden.Dominika Bučar pa je zadovoljna, da je življenje njenega sina in drugih otrok in mladostnikov, ki so se vrnili nazaj k pouku, za korak bliže normalnosti: »Pridejo domov in so spet doma. Svet ima dodatno dimenzijo, ker niso zaprti med štiri stene.« To velja tudi za učitelje, vzgojitelje in vse, ki med tednom skrbijo za otroke in mladostnike v centru. Hvaležni in zadovoljni so, da se spet srečujejo, ustvarjajo in pletejo tiste prave medčloveške stike, ki jih še tako dobra tehnologija ne more nadomestiti.Ob vsem tem zadovoljstvu pa ostaja tudi nekaj senc črnogledosti. »Občutki so dvojni. Res smo zadovoljni, da smo skupaj, a je nekje tudi strah pred tem, kaj lahko prinese okužba,« pravi Simona Rogič Ožek, ki ne dvomi, da je za vse bolje, da so skupaj, z maskami, razdaljami in upoštevanjem vseh drugih ukrepov. Polonca Hartman pa doda: »Počutimo se privilegirane, ker smo v stiku z otroki.« Tega se pač ne da nadomestiti.