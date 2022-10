Rak na dojki še zdaleč ni izključno ženska bolezen

Jesenske barve bo oktobra za 31 dni zamenjala rožnata – v znak podpore bolnicam in bolnikom, ki so preboleli raka na dojki. Ves mesec bo v znamenju opozarjanja na pomembnost samopregledovanja. Med vsemi raki ima rak na dojki eno najboljših prognoz, saj večino bolnic ozdravijo. A ta bolezen ne preži le na ženske, ampak za njim zbolevajo tudi moški, čeprav resda v precej manjšem številu.

V Sloveniji za rakom na dojki na leto zboli okoli 1400 žensk in od 10 do 15 moških. Rak je bolezen, ki se razvija počasi, dejavniki tveganja za razvoj v družbi pa se ne spreminjajo na hitro, zato ni mogoče pričakovati, da bi bile razlike med posameznimi leti velike ali hitre. Ocena incidence raka na dojki za leto 2020 je 1474 žensk in 16 moških, za lansko leto pa 1578 žensk in 13 moških.

Prognoza se v zadnjih letih izboljšuje, strokovnjaki so jo dosegli predvsem z uvajanjem novih zdravil v zdravljenju zgodnjega raka, pa tudi z ozaveščanjem javnosti, boljšo diagnostiko in organiziranim presejanjem žensk v starosti od 50 do 69 let v programu Dora.

Verjetnost, da ženska zboli za rakom na dojki se povečuje s starostjo (več kot 80 odstotkov bolnic zboli po 50. letu), a kot so na začetku rožnatega oktobra opozorili pri državnem presejalnem programu Dora, imajo pomembno vlogo pri razvoju te bolezni tudi reproduktivni in hormonski dejavniki ter življenjski slog – pri tem prednjačijo uživanje alkohola, debelost po menopavzi in telesna neaktivnost.

Bolj ogrožene so posameznice, ki so dobile prvo menstruacijo pred 12. letom in prišle v menopavzo po 50. letu starosti; ženske, ki niso rodile oziroma so prvič rodile po 30. letu. Z večjo ogroženostjo je povezano tudi dolgotrajno nadomestno hormonsko zdravljenje v menopavzi.

Petletno čisto preživetje bolnic se je v 20 letih povečalo za deset odstotnih točk. INFOGRAFIKA: Delo

Moški, ne ignorirajte simptomov

Ko govorimo o raku na dojki, se največkrat omenjajo ženske, vendar za to boleznijo zbolevajo tudi moški, ki prav tako imajo prsno tkivo, le da ga je manj, zato je tveganje za bolezen manjše. Gregor Kermavner je prebolel raka na prsih in o tem odkrito govori, predvsem zato, da bi moške spodbudil, naj bodo pozorni na morebitne spremembe na telesu. Sam je leta 2019 zatipal bulo na desni dojki, a je bil prepričan, da je posledica padca s kolesom. Na ženino prigovarjanje je obiskal osebnega zdravnika, sledilo je bliskovito ukrepanje.

Povedal je, da je od diagnoze do operacije oziroma začetka terapije minilo le nekaj dni. Na vprašanje, kako je je bilo videti zdravljenje pri njem, odgovori kratko in jedrnato – način zdravljenja raka na dojki se glede na spol skoraj v ničemer ne razlikuje.

Kermavnerju so odstranili dojko in 21 bezgavk, pozneje pa – preventivno – tudi drugo dojko. Danes poskuša živeti (skoraj) običajno življenje, pridejo tudi trenutki, ko kljub hormonski terapiji, ki bo njegova spremljevalka še nekaj let, na raka niti ne pomisli.

Gregor Kermavner je prebolel raka na prsih in o tem odkrito govori. FOTO: Osebni arhiv

Skozi hudo obdobje pooperativnega okrevanja mu je pomagala njegova družina, poseben ventil je našel v kolesarjenju. Sogovornik moškim svetuje, naj si ne zatiskajo oči pred morebitnimi simptomi bolezni – pozivi ženskam k samopregledovanju so namreč redni, manj pa nagovarjamo moške. Sogovornik je eden od tistih, ki pred svojo boleznijo niti ni vedel, da za tem rakom lahko zbolijo tudi moški.

Zelo veliko k zgodnjemu odkrivanju raka na dojki pripomore državni presejalni program Dora, v katerega so vključene vse slovenske ženske med 50. in 69. letom starosti, ki jih vsaki dve leti povabijo na preventivno mamografijo oziroma slikanje dojk. V letu dni povabijo približno 140.000 žensk in opravijo približno 100.000 mamografij.

V zadnjih letih je udeležba povabljenih žensk 75-odstotna. Na dodatne obravnave jih zaradi sumljivih sprememb povabijo približno 3500, z dodatnimi diagnostičnimi preiskavami raka dojk odkrijejo pri približno 650 ženskah.

Rak na dojki predstavlja petino rakov pri ženskah. FOTO: Julien Rocher/Afp

Epidemija covida-19 je sicer vplivala tudi na preventivne programe, kot so Dora, Zora (za raka na materničnem vratu) in Svit (rak na debelem črevesu in danki), saj so se zaustavili za dobra dva meseca. A pri Dori jim je že uspelo na mamografijo povabiti vse ženske, ki so jim jo morali med epidemijo odpovedati.

Raka na dojki so leta 2021 v programu Dora odkrili pri 668 ženskah, letos do 30. junija pri 279 – večinoma majhnih in omejenih na dojko, a številka še ni dokončna. Pri tem je pomembno še enkrat poudariti, da se morajo ženske in moški, ki sami zatipajo bulo ali imajo druge težave z dojkami, obrniti na svojega osebnega zdravnika ali ginekologa, ki jih bo napotil v najbližjo ambulanto za zdravljenje.