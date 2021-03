Rast okužb se nadaljuje, včeraj prek tisoč novih primerov

10.40 Več kot tisoč okuženih, delež pozitivnih testov 18,2 odstotka



V petek so ugotovili 1030 novih okužb s koronavirusom, je razvidno iz podatkov sledilnika za covid-19. Opravili so 5651 PCR-testov, delež pozitivnih izvidov je znašal 18,2 odstotka. Aktivnih primerov okužbe v državi je 10.420.



10.20 V Franciji in na Poljskem v veljavi ostrejši protikoronski ukrepi



V Franciji in na Poljskem so od danes v veljavi ostrejši ukrepi za zajezitev novega koronavirusa, za katere so se v obeh državah odločili po vnovičnem porastu števila okužb. V Franciji je začelo enomesečno delno zaprtje veljati za okoli 21 milijonov ljudi. Na Poljskem pa so za tri tedne zaprli vse nenujne trgovine.



V Franciji mora okoli 21 milijonov ljudi v 16 regijah, med drugim v prestolnici Pariz, upoštevati strožje ukrepe za zajezitev novega koronavirusa. V okviru tokratnih ukrepov je sicer dovoljena rekreacija na proste, a le na območju do 10 kilometrov od doma. Tako kot med prejšnjimi zaprtji pa bodo prebivalci tudi tokrat v prizadetih regijah morali svoj odhod od doma utemeljiti z izjavo na posebnem obrazcu.



Zaprtih je večina nenujnih trgovin in storitev. Izjema med drugim velja za šole, knjigarne, cvetličarne, prodajalne čokolade, čevljarje in frizerje, pri čemer morajo ti upoštevati stroge sanitarne predpise.



Na Poljskem pa so od danes za predvidoma tri tedne zaprte nenujne trgovine, hoteli ter kulturne in športne ustanove. V državi namreč beležijo porast števila okužb z novim koronavirusom, ki so najvišje od novembra lani.



Poljski predstavniki zdravstvenih oblasti opozarjajo, da je rast okužb povezana predvsem s hitrim širjenjem britanske različice novega koronavirusa. Ta predstavlja 60 odstotkov vseh novih okužb.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: