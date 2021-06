Ravnateljem odgovornost, ne pa tudi dodatki

Višjih plač očitno ne bo

Okrožnice so prihajale ob desetih zvečer in potem je bilo treba vse pripraviti v nekaj dneh. Ravnatelji smo daleč najslabše plačani menedžerji. Branko Lah

Primerjava plač je pokazala, da so ravnatelji, direktorji in tajniki marca letos zaslužili 6,7 odstotka več kot marca lani. A ne gre za dodatke v času epidemije ali morebitno zvišanje plač, ampak za dodatek za delovno uspešnost, ki so jo ravnatelji dobili izplačano prvič po enajstih letih. Opozarjajo, da so med epidemijo ostali povsem prezrti, čeprav so imeli veliko odgovornost. Težav s plačami ravnateljev se na ministrstvu za javno upravo zavedajo, a rešitev (še) ni.Ravnatelj Osnovne šole dr. Vita Kraigherjaje bil po ogledu tabele, ki smo jo objavili v Delu in ki razkriva, koliko so bile plače v javnem sektorju marca letos višje od lanskih, ogorčen. Podatki kažejo višja izplačila ravnateljem, a Lah je jasen: »Ravnateljem se plača ni popolnoma nič zvišala! Gre za delovno uspešnost, ki smo jo nazadnje dobili izplačano leta 2009!« To so potrdili tudi na ministrstvu za javno upravo.Ravnatelji niso bili upravičeni do dodatkov, še razlaga Lah. »Hišnik je dobil višjo plačo od mene, pa sem delal kot konj! Okrožnice so prihajale ob desetih zvečer in potem je bilo treba vse pripraviti v nekaj dneh. Ravnatelji smo daleč najslabše plačani menedžerji. V šoli imam 530 otrok, to pomeni več kot tisoč staršev in še 80 zaposlenih. Razumem, da nas ne morejo uvrstiti v 65. plačni razred, ampak naj nam dajo vsaj dodatek za odgovornost. Nalagajo nam vse več dela, ki ga ni v nobeni pogodbi o zaposlitvi. Kaj ministrstvo kaže s takim odnosom?«Predsednik združenja osnovnošolskih ravnateljevje še dodal, da delovna uspešnost ravnateljev ni tako visoko obračunana kot za učitelje: »Medtem ko učitelji lahko dobijo v celem letu do dve dodatni plači, gre pri nas le za 60 odstotkov plače v celem letu.« Delovna uspešnost se namreč obračunava od skupne mase plač, ki je v primeru ravnateljev le ena v šoli.Z ministrstva za izobraževanje odgovore, ali bodo ravnatelji za delo v času epidemije dobili karkoli, še čakamo.Na ministrstvu za javno upravo pa se strinjajo, da bi morali nagrajevanje redne delovne uspešnosti ustrezneje urediti: »To smo na podlagi izhodišč za prenovo plačnega sistema, ki jih je sprejela vlada februarja letos, že upoštevali pri pripravi osnutka novega zakona, ki bi urejal plače v javnem sektorju.« Zavedajo se tudi težav s plačami ravnateljev, ki so včasih celo nižje kot plače njihovih podrejenih učiteljev. Plače ravnateljev in direktorjev ureja vladna uredba, glede spreminjanja pa na ministrstvu svarijo: »Morebitni poseg v plače direktorjev (ravnateljev) bi pomenil poseg v razmerje med plačami direktorjev in funkcionarjev, katerih plače pa so predmet zakonskega urejanja in zahtevajo širše politično soglasje.«