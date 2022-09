Ravnatelji imajo dovolj, vračajo se v razrede

V nadaljevanju preberite:

Zgodba OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, kjer so teden dni po začetku šole brez kakršnega koli vodstva, je zelo posebna, a težave pri imenovanju ravnateljev niso tako unikatne. Ravnatelji opozarjajo, da bi bilo treba postopek imenovanja spremeniti, v Svizu pa menijo, da je postopek povsem ustrezen in da morajo imeti zaposleni ključno besedo. Kmalu izbire tako ali tako ne bo več, saj kandidatov za ravnatelje primanjkuje. Odgovornost je prevelika glede na plačo, pri najtežjih odločitvah so prepuščeni sami sebi, strokovnega vodenja nimajo. Mnogi so preprosto obupali in gredo raje nazaj učit.