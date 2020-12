Ravnatelji in Sviz: Zakonske podlage za obvezno testiranje ni

Združenje ravnateljev in šolski sindikat Sviz menita, da zaenkrat ni zakonske podlage za obvezno hitro testiranje na okužbo z novim koronavirusom v šolstvu. Sicer pa naj bo testiranje na delovni dan in v dogovoru z njima, predlagata.Glede na veliko število tako zaposlenih kot učencev in dijakov se je treba dogovoriti za način, kako namerava vlada izvesti hitre teste, je za STA izpostavil predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije. Odprto vprašanje po njegovih besedah ostaja tudi datum, ko naj bi testiranje potekalo. Praznični oziroma dela prosti dnevi, ki so se omenjali, po njegovih besedah namreč niso primerni. Vlada bi lahko po njegovem mnenju pravočasno pripravila ukrepe, ki bi jih dorekla tudi v soglasju z ravnatelji in učitelji.Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz) Slovenije pa vladi predlaga, naj glede na aktualno epidemiološko sliko najprej sploh odloči, kako bo z odprtjem osnovnih šol, nato pa sprejme ustrezne pravne podlage in vse potrebno ustrezno ter pravočasno skomunicira z vsemi deležniki. Opravljanje hitrih testov naj organizira v bolj realnem času in na delovne dni, so pozvali.Način, na katerega je vladni govorec za covid-19učiteljstvo v soboto popoldne na praznični dan samostojnosti in enotnosti »nagnal« na testiranje, je »nedopusten, žaljiv in oblastniško aroganten«, so zapisali. Kacin je vzgojiteljem in učiteljem namreč dejal, da se morajo testirati 2. in 3. januarja, sicer 4. januarja ne bodo smeli priti na delovno mesto v vrtec ali učiti v šoli.Glede vprašanj, povezanih s testiranji, je sindikat seznanjen le iz Kacinovih izjav minuli konec tedna, čeprav so v zadnjih mesecih sami večkrat predlagali razpravo tudi o teh vprašanjih. »Ali obstaja pravna podlaga, da se učiteljstvu preprosto ukaže, da mora iti v prostem času na testiranje?« jih zanima. Pa tudi »Kam naj se gredo testirat, bodo čakali v vrstah, bodo dobili povrnjene potne stroške, je to del njihovih delovnih obveznosti ali so to nadure na dela prost dan oziroma v nedeljo,« se sprašujejo. Ob tem zahtevajo, da se zdajšnji ukaz o testiranju 2. in 3. januarja prekliče do dogovora z njimi.