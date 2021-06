Razkol v vodstvu, programski svet umirja žogico

Nadaljevanje prihodnjič

»Želel sem si, da bi ta razprava potekala na drugačen način, tako znotraj našega kolektiva kot tudi navzven,« je generalni direktorzaključil svojo razpravo o domnevni cenzuri pri objavi pogovora z izraelskim veleposlanikom in diplomski nalogi poslanca Desusa, kar je pripisal insinuacijam, kaj bo storil on in kaj bo storil programski svet. Zato je navedel, da podpira sprejetje sklepa, naj dialog nadaljujejo. Kot je poudaril, najprej znotraj samega vodstva, kjer so se ob tem pojavila nesoglasja.»Poročilo, ki ga je generalni direktor poslal na programski svet, ni bilo usklajeno z mano,« je za Delo namreč prejšnji teden pojasnila direktorica TV Slovenijain s tem vznejevoljila generalnega direktorja, ki je zato odpovedal predvideni pogovor z Natalijo Gorščak in odgovorno urednico informativnega programa. Njeni odgovori po njegovem mnenju namreč niso pripomogli k razčiščevanju svari. »Povedala sem tisto, kar menim, da se je zares zgodilo, in gre za moje osebno mnenje. Še vedno živimo v demokratični državi in ga imam pravico povedati. Tisti časi, ko smo morali molčati in čakati na odobritev, pa so, upam, mimo,« je odgovorila Gorščak.Tako kot vodstvo RTV Slovenija so bili razklani, a vseeno bolj spravljivi programski svetniki, ki so tik pred sejo lahko slišali tudi mnenje Društva novinarjev Slovenije (DNS), da ugotovitve iz poročila direktorja, ki je bilo ena od podlag za razpravo, presegajo njegove pristojnosti in so v nasprotju s strokovnimi ocenami dela urednice. »Menimo, da so očitani domnevni etični prekrški urednice zgolj sredstvo za njeno razrešitev, ki ni strokovno utemeljena,« so še zapisali in opozorili, da se je do obeh domnevno spornih primerov opredelila varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev Ilinka Todorovski, ki ni ugotovila kršitve profesionalnih standardov. Ta je tudi danes poudarila, da očitek o cenzuri pri objavi pogovora z izraelskim veleposlanikom ni upravičen. Že večkrat pred tem pa je povedala tudi, da je v primeru poslančeve diplome napako storila fakulteta v Zagrebu, zato opravičilo ni potrebno. Nasprotno je menil generalni direktor.Andrej Prebil je v razpravi programskega sveta komentiral, da so šle stvari predaleč in da težko verjame, da bo zadeva rešena brez emocij. »Mora obstajati spoštovanje od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor,« pa je poudaril Alojz Bogataj. Najdlje pa je šel Slavko Kmetič, ki je dejal, da če generalni direktor ne bo razčistil vprašanja lojalnosti, naj predlaga zamenjavo. Da je šel predaleč generalni direktor, saj da ni pristojen za presojanje, pa je menil Jože Poglajen, ki je v poročilu generalnega direktorja videl napoved obračuna z odgovorno urednico informativnega programa, v današnjih besedah pa tudi z direktorico televizije.Generalni direktor RTV Slovenija za komentar o nadaljnjih korakih ni bil dosegljiv. Mu je pa programski svet vnovič – zaradi zapletenosti in zahtevnosti situacije, kot je navedel predsednik programskega sveta – naložil sklep, naj jih obvesti s poročilom in o sprejetih ukrepih na naslednji redni seji.