Razkrita zamolčana skrivnost uspešnežev

Coaching je ena od najhitreje rastočih panog na svetu, takoj za informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami. Uspešni podjetniki imajo trenerja, uspešni športniki imajo trenerja, uspešni predavatelji imajo trenerja, uspešni vodje imajo trenerja … Skratka – kjer koli boste našli koga, ki je uspešen, stoji za njim trener, četudi se skriva pod nekoliko drugačnim nazivom.

Coach s postavljanjem dobrih vprašanj pomaga posameznikom in skupinam, da lažje in hitreje uresničijo svoje cilje.

Dobra vprašanja so ključ do vašega uspeha na katerem koli področju življenja. Dobra vprašanja vodijo v dobre odgovore, slaba vprašanja vodijo v slabe odgovore. Peter Drucker je nekoč dejal, da največje napake niso posledica slabih odgovorov, temveč je zelo nevarno postavljati napačna vprašanja.

Kako lahko tudi vi postanete coach? PRIJAVITE SE NA 4-dnevno brezplačno online delavnico: COACHING DIPLOMA in naredite preboj na različnih področjih svojega življenja. Predavatelj delavnice je dr. Aleksander Šinigoj, predavatelj in strokovnjak za osebnostno in poslovno rast. Delavnica Coaching Diploma je BREZPLAČNA in je namenjena vsem, ki bi radi uporabljali coaching v svojem vsakdanjem življenju tako doma (kot starši, partnerji, prijatelji …) kot v službi (pri vodenju, prodaji, javnem nastopanju, vzgoji in izobraževanju, športu itd.) oziroma bi radi z uporabo znanj coachinga tudi dodatno zaslužili. Na brezplačni 4-dnevni online delavnici COACHING DIPLOMA boste izvedeli: kakšna je razlika med coachem, mentorjem, svetovalcem in terapevtom,

kakšne priložnosti vam odpira coaching,

kako lahko s coachingom naredite preboj na področju financ, kariere, partnerstva, zdravja, osebne in poslovne rasti,

katero je vaše temeljno vprašanje in zakaj je tako zelo pomembno,

kako se pripraviti na coaching srečanje,

kateri so konkretni koraki, ki jih je treba izvesti, da s pomočjo orodij in znanj za coaching pomagate sogovorniku,

kako si izbrati pravo nišo, se pravilno pozicionirati in razlikovati od drugih coachev,

kako coaching uporabiti v različnih primerih,

na katere vroče gumbe morate pritisniti kot coachi, mentorji, svetovalci za želeni rezultat,

in še veliko, veliko več … PRIJAVITE SE NA BREZPLAČNO DELAVNICO

PROGRAM BREZPLAČNE 4-DNEVNE DELAVNICE

Priložnost coachinga, mentoriranja, svetovanja

Na prvi brezplačni delavnici boste izvedeli, kakšne priložnosti danes prinaša coaching, kaj je sploh razlika med coachingom, mentoriranjem, svetovanjem, terapijo itd. Spoznali boste, kaj so prednosti coachinga in katera vprašanja so dobra, katera slaba ter katerega vprašanja ne smete postavljati, če želite doseči spremembo pri sogovorniku ali sebi.

Struktura coaching srečanja

Na drugi brezplačni delavnici boste spoznali, kakšno preobrazbo boste dosegli pri sebi in drugih s pomočjo coachinga. Izvedeli boste, kako se pripraviti na coaching srečanje, kakšni so konkretni koraki, ki jih je treba izvesti, da s pomočjo orodij in znanj za coaching pomagate sogovorniku, kako meriti uspešnost coachinga in doseganja želenih rezultatov.

Izbira coaching niše in praktična uporaba coachinga v vsakdanjem življenju

Na tretji brezplačni delavnici boste spoznali, kaj pomeni postati coach, kako bi se počutili, če bi bili del ene najhitreje rastočih industrij na svetu, kakšne niše so na voljo in kako se lahko kot coachi pozicionirate pri svojem delu, kako lahko v določenih primerih uporabite coaching in kakšna je lahko posledica novega načina komunikacije, ko uporabite coaching v svojem vsakdanjem življenju.

Doseganje ciljev in rezultatov s coachem

Rezultati so ključ do uspešnega coachinga. Četrti dan brezplačne delavnice Coaching Diploma je tako usmerjen v doseganje ciljev in rezultatov s coachingom. Izvedeli boste, kako lahko s coachingom naredite preboj na področju financ, kariere, partnerstva, zdravja, osebne in poslovne rasti, na katere vroče gumbe morate pritisniti kot coachi, mentorji, svetovalci za želeni rezultat.

O predavatelju

Dr. Aleksander Šinigoj je predavatelj in strokovnjak za osebnostno in poslovno rast. Predava vsebine s področja nevrolingvističnega programiranja (NLP), hipnoze, coachinga in podjetništva. Aleksander Šinigoj je predaval že v 22 državah na štirih celinah. Je tudi avtor knjižne uspešnice Preboj ZDAJ in drugih knjig, ki bi jih moral prebrati vsak.

Delavnica bo vse 4 večere potekala V ŽIVO po spletu, zato boste lahko postavljali tudi vprašanja.

Na delavnico se lahko brezplačno prijavite tukaj. Pohitite in izkoristite priložnost za nova znanja.

