Razkrivamo: kakšne so letošnje prioritete koalicije

Golobova vlada naj bi na eni od prihodnji sej sprejela normativni načrt dela vlade, ki ga te praviloma sprejemajo januarja kot grobe usmeritve svojega delovanja. Poročali smo, da so koalicijske partnerice oziroma njeni generalni sekretarji usklajevanje prioritet začeli že pred novim letom. Za čistopis so zadolžili Luko Mesca, ki je v zadnjem obdobju na sestankih s sekretarjema Gibanja Svoboda Vesno Vuković in SD Klemnom Žibertom nadomeščal sekretarja Levice Mitjo Sveteta. Na seznam prioritet koalicije – načrt vlade nato praviloma pripravi generalni sekretar vlade –, ki so jih razdelili v tri kategorije, se je uvrstilo tole:

▶ Reforme: Ministrstvo za finance naj bi pripravilo davčno reformo s ciljem razbremenitve dela, hkrati pa iskalo nadomestne vire in pripravilo srednjeročno fiskalno strategijo ter zagotovilo spoštovanje fiskalnega pravila. Ministrstvo za delo, ki ga vodi Mesec, je že napovedalo prenovo pokojninskega sistema za izboljšanje pokojnin, poleg tega naj bi nadaljevali prenovo sistema osebne asistence in urejanje trga dela. Ministrstvo za javno upravo kot prioriteto pričakovano izpostavlja prenovo plačnega sistema v javnem sektorju, ministrstvo za zdravstvo, ki je prav tako doživelo menjavo na čelu resorja, pa naj bi bilo zadolženo za revizijo in izpolnitev zavez o zdravstveni reformi, ki so jih sprejeli na koalicijskem vrhu lani, a so večinoma ostale neuresničene, delno pa so se spremenile za 180 stopinj. Vsaj izhodišča oziroma strategijo za prenovo naj bi dobilo tudi področje šolstva in pravosodja.

▶ Razvoj: Na področju razvoja koalicija med prioritetami pričakovano omenja tudi sanacijo po poplavah, izpostavlja pa tudi strategijo za povečanje produktivnosti slovenskega gospodarstva, razvoj učinkovitih in preprostih digitalnih javnih storitev, medijsko reformo in krepitev javnih medijev, zakon o prestrukturiranju premogovnih regij, modernizacijo železniške infrastrukture, urejanje stanovanjskega trga, regulacijo Airbnb ter zagotavljanje neprofitnih najemniški stanovanj ... Zavzemali naj bi se tudi za širitev Evropske unije na Zahodni Balkan in podpirali države kandidatke.

▶ Varnost: Na področju varnosti bo ministrstvo za obrambo poskrbelo tudi za pripravo novega nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, krepitev odpornosti kritične infrastrukture, resor okolja za sprejetje NEPN in podnebnega zakona, na zunanjem področju pa bomo ob članstvu v Varnostnem svetu OZN pozorni tudi na humanitarno in razvojno politiko, pomoč pri zagotavljanju zakonitih migracijskih poti ter vzpostavitev sistema spodbud kroženja možganov in vračanje Slovencev iz tujine domov.

In kako bodo vse to predstavili javnosti? »Cilj: ustvarjanje pozitivne družbene klime,« so zapisali.