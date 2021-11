V soboto v Sloveniji 43-odstoten delež pozitivnih

09.41 V soboto potrdili 1478 primerov koronavirusa

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so v soboto v Sloveniji opravili 3402 PCR testa in potrdili 1478 primerov okužbe s koronavirusom. Delež pozitivnih je tako znašal 43,3 odstotka. Opravili so tudi 47.221 hitrih antigenskih testov. Po podatkih NIJZ je v Sloveniji trenutno 39.165 aktivnih primerov okužbe s koronavirusom. V zadnjih 14 dneh je povprečje novo odkritih primerov zraslo za 4,4 odstotka.

Po podatkih sledilnika za covid-19 je trenutno hospitaliziranih 1120 oseb, od tega jih 283 potrebuje intenzivno terapijo. Polno cepljene so 1.146.403 osebe oziroma 54,4 odstotka celotne populacije.

07.44 Različico novega koronavirusa omikron potrdili tudi na Češkem

Oblasti na Češkem in v Avstraliji so potrdile prve primere različice novega koronavirusa omikron v teh državah. Izrael bo za omejitev širjenja nove različice danes zaprl meje za vse tujce. Tudi okuženi potniki z letal, ki sta se na Nizozemsko vrnili iz Južne Afrike, imajo po navedbah oblasti verjetno to različico. Na Češkem so prvi primer nove virusne različice, ki se po prvih ugotovitvah zelo hitro širi, potrdili v bolnišnici v mestu Liberec na severu države. Pacientka je prišla v državo iz Namibije prek Južne Afrike, kjer so nedavno kot prvi potrdili primere nove različice, ima pa blage simptome bolezni.

V Izraelu, kjer so novo različico prvič potrdili v petek, bo od danes zvečer veljala prepoved vstopa v državo za vse tuje državljane, z izjemo posameznih primerov, ki pa jih bo moral odobriti poseben odbor, so sporočili iz urada izraelskega premierja. Nizozemske zdravstvene oblasti so v soboto sporočile, da so med 61 okuženimi potniki na letalih, ki sta se v petek na Nizozemsko vrnili iz Južne Afrike, verjetno tudi primeri okužbe z novo različico. »Različica omikron je bila verjetno odkrita med testiranimi osebami,« so sporočili z Nacionalnega instituta za javno zdravje. Kot so dodali, bodo to dokončno potrdili z dodatnimi analizami, katerih rezultati bodo predvidoma znani danes.

V Avstraliji pa so različico omikron prvič potrdili pri dveh potnikih, ki sta v soboto iz Južne Afrike pripotovala v Sydney, so danes sporočile regionalne zdravstvene oblasti. Potnika sta v Avstralijo priletela z letalom Qatar Airways prek Dohe.

V Švici bo danes potekal referendum o odpravi nekaterih omejitev v povezavi s covidom-19. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

06.30 V Švici referendum o covidnih ukrepih

V Švici bo danes potekal referendum o odpravi nekaterih omejitev v povezavi s covidom-19. Gre za drugo glasovanje o vladnem odzivu na pandemijo v manj kot šestih mesecih. Junija je 60 odstotkov volivcev odobrilo podaljšanje nacionalnih ukrepov.

Referendumsko kampanjo je zaznamovala visoka stopnja sovražnosti, prišlo je celo do groženj s smrtjo. Policija je posledično okrepila varovanje številnih politikov, med katerimi je tudi minister za zdravje Alain Berset, ki se soočajo s poplavo žalitev in groženj s smrtjo. Ob napetem ozračju, ki vlada v državi, so opazovalci opozorili, da bi današnje glasovanje lahko zaostrilo napetosti in celo sprožilo silovit odziv proticepilcev, če rezultati ne bodo šli v njihovo korist.

05.00 Prvi primer omikrona v Italiji

V Italiji so včeraj potrdili prvi primer nove različice novega koronavirusa omikron. Kot je sporočil italijanski inštitut za javno zdravje, gre za potnika iz Mozambika. »Bolnik in člani njegove družine so v dobrem zdravstvenem stanju,« so še sporočili v Rimu.