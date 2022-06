Razmeroma nizka neenakost, porazno pri merilih zdravja

V nadaljevanju preberite:

Razmeroma nizka neenakost porazdelitve dohodka in tveganja socialne izključenosti, razširjen občutek varnosti, dobro usklajevanje dela in prostega časa so med kazalniki, po katerih se Slovenija uvršča med zelo uspešne v primerjavi z drugimi članicami EU.

Največji izzivi države na področju blaginje so zvišanje produktivnosti, stopnje delovne aktivnosti in digitalne spretnosti odraslih ter tudi zadovoljstvo z življenjem, posebno med študenti, je razvidno iz pregleda Kazalniki blaginje v Sloveniji, ki ga je služba za analize in razvoj ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) pripravila še v prejšnjem mandatu in objavila pred dnevi.