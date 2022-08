Razumem SD, da si želi imeti svojega kandidata

V nadaljevanju preberite:

S 57-letno Marto Kos, kandidatko Gibanja Svoboda za predsednico republike, smo se o njenih ambicijah in pogledih pogovarjali prek videopovezave, saj je s soprogom na poročnem potovanju. Nazaj v Slovenijo, kjer bo poskušala obrniti trend iz javnomnenjskih raziskav – zdaj jo uvrščajo za Natašo Pirc Musar in Anžetom Logarjem –, se vrača ta teden.

Nekdanja novinarka, tiskovna predstavnica vlade in veleposlanica tako kot njena stranka poudarja predvsem sodelovanje s civilno družbo. V tem, da nimajo dobro zgrajene strankarske mreže, vidi celo njihovo prednost, saj to pomeni, da lažje iščejo pomoč zunaj stranke. »Smo bolj dinamični in fleksibilni,« pravi podpredsednica Gibanja Svoboda, ki se zavzema za širjenje pooblastil predsednika republike, tudi če te funkcije ne bo zasedla ona. Na pomisleke, da bi vse tri najvišje funkcije v državi pripadle eni stranki, pa je že odgovarjala, da verjame v lastno sposobnost samoomejevanja in da vselej zahteva odgovore na neprijetna vprašanja.

Preberite tudi, kakšen vpliv bosta imela po njeno najverjetnejša prekinitev pogodbe za nakup osemkolesnikov boxerjev ​in nakup poljskih rosomakov na naše odnose z Nemčijo.