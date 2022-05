Razvoj ovirajo prenizke plače in sistem točkovanja

V nadaljevanju preberite:

Na drugi javni razpravi rektorske konference o visokem šolstvu in znanosti so predstavniki znanstvenih institucij razpravljali, kako izboljšati kakovost znanosti. Za najbolj perečo težavo se je v razpravi izkazalo vrednotenje raziskovalnega dela, ki se kaže v dveh razsežnostih; pri prenizkih plačah najslabše plačanih delavcev in neprimernosti sedanjega točkovnega vrednotenja raziskovalnega dela.