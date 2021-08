Realno optimistični, da bi nadaljevali dialog

V nadaljevanju preberite:

»V tem trenutku je 44 zadev, ki čaka na obravnavo na Ekonomsko-socialnem svetu (ESS), v preteklih mesecih pa smo zamudili 11 priložnosti, da bi zakonske predloge nadgradili in izboljšali,« je eden od argumentov izvršnega direktorja Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Mitje Gorenščka za obuditev socialnega dialoga.



Ta je zastal pred štirimi meseci, ko je pet od sedmih central reprezentativnih sindikatov zapustilo ESS, danes pa so predstavniki vseh treh socialnih partnerjev sedli za skupno mizo na pobudo predsednika republike Boruta Pahorja.



»Upam si trditi, da je kakovost sprejetih zakonov brez obravnave na ESS slabša. To kaže tudi dejstvo, da sta bila dva izmed zakonov zaustavljena z vetom v državnem svetu. V izogib tovrstnim situacijam je nujno, da najdemo konsenz in se ponovno začnemo pogajati,« je prepričan Gorenšček, ki trenutno predseduje ESS. Po njegovih besedah so se vsi, ki so se danes srečali v predsedniški palači, strinjali, da je treba pohiteti, »da ne bomo nekaterih priložnosti zamudili za vedno«, saj bo že septembra na mizi osem zakonskih predlogov.