Referendum Levice: Vstopu v vlado več kot 90-odstotna podpora

Po prvih neuradnih rezultatih glasovanja, ki se bodo zaradi glasovnic po pošti še malo spreminjali, je jasno, da je članstvo Levice z veliko večino podprlo vstop Levice v vlado. Za vstop je glasovalo 91,07 odstotka, 5,8 odstotka je bilo proti vstopu v vlado, 3,13 pa je bilo vzdržanih.

Referendum je skladno s statutom njihove stranke trajal sedem dni. Za njegovo sklepčnost pa se ga mora udeležiti več kot četrtina članstva.

Svet stranke Levice je v petek že potrdil tudi njihove tri kandidate za ministrske funkcije in tudi sklep, da bo koordinator stranke Luka Mesec začasno vodil ministrstvo za delo do reorganizacije vlade po sprejetju sprememb zakona o vladi. Po ustanovitvi ministrstva za solidarno prihodnost pa bo Mesec prevzel tega in Simon Maljevac ministrstvo za delo. Maljevac naj bi do takrat opravljal funkcijo državnega sekretarja na omenjenem ministrstvu.

Vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec bo na posvetu pri predsedniku republike Borutu Pahorju tako že sporočil namero, da bodo poslanci izrekli podporo Robertu Golobu na glasovanju za mandatarja. Pahor ga bo v imenovanje predlagal že danes. Za jutri je predviden tudi podpis koalicijske pogodbe Gibanja Svoboda, SD in Levice.

V sredo naj bi poslanci na tajnem glasovanju že opravili glasovanje o mandatarju.