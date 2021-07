Referendumi in branje referendumskih rezultatov

V nadaljevanju preberite:

Referendumska pravila pred pobudnike ljudskega glasovanja postavljajo zahtevne pogoje. Vendar pregled referendumske zgodovine pove, da je cilj, ko je na referendumu zakon zavrnjen, dosegljiv.



Po letu 1990 lahko referendume razdelimo na tiste, izvedene pred letom 2013, in na zadnje osemletno obdobje. S spremembo zakonodaje je bila namreč leta 2013 uveljavljena zahteva, da mora na referendumu odločitvi državnega zbora nasprotovati zadostno število ljudi. Zadnjih osem let tako velja, da na referendumu zakon ni potrjen, če proti zakonu glasuje vsaj petina vseh, ki imajo pravico glasovati, hkrati pa število tistih, ki zakon podpirajo, ni večje od števila nasprotnikov. Ponazorimo: zakonu o vodah, o katerem bomo glasovali to nedeljo, mora nasprotovati najmanj 340.000 ljudi, hkrati pa mora biti število nasprotnikov zakona med udeleženci referenduma višje od števila podpornikov.