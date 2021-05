Referendumska pobuda v rokah Desusa

V nadaljevanju preberite še:

Odbor za finance bo danes med drugim odločal o primernosti predloga opozicijskih strank o razpisu predhodnega posvetovalnega referenduma o zakonu o nacionalnem demografskem skladu. Zakaj predlagajo referendum in kakšne možnosti ima ta predlog?

Odbor za finance bo danes med drugim odločal o primernosti predloga opozicijskih strank o razpisu predhodnega posvetovalnega referenduma o zakonu o nacionalnem demografskem skladu. Ker nepovezani poslanci v odborih nimajo svojih predstavnikov, je pričakovati zavrnitev pobude, bi se pa to lahko sredi maja spremenilo na plenarni seji. Jeziček na tehtnici bi lahko bili znova poslanci Desusa.Devetintrideset poslancev strank Levica, SD, LMŠ in Sab predlaga razpis posvetovalnega referenduma o zakonu o demografskem skladu, saj menijo, da so predlagane rešitve škodljive in ne bodo rešile problema podhranjenosti javne pokojninske blagajne. Navajajo, da si poskuša vlada Janeza Janše s tem zakonom nepregledno in brez poglobljene javne razprave zagotoviti centralizacijo nad lastništvom in upravljanjem 8,6 milijarde evrov državnega premoženja. Prepričani so namreč, da bo vlada z ustanovitvijo sklada v predlagani obliki »pridobila nove vzvode za poseganje v nadzorne odbore državnih družb in njihovo privatizacijo«.Zakonu nasprotujejo tudi sindikati, ki sicer podpirajo ustanovitev demografskega sklada, vendar kot pravijo, takšnemu, ki bo namenjen polnjenju pokojninske blagajne, ne pa koncentraciji upravljanja in sprotni porabi sredstev. Aktualni predlog namreč predvideva le delno akumulacijo sredstev, ostalo bi oblast porabila za tekoče pokojnine, za družinsko politiko in za oskrbo starejših.Koalicijske stranke zakon kljub tem pomislekom podpirajo, saj so ga vključile celo v načrt za okrevanje in odpornost, zato je pričakovati, da bodo zavrnile referendumsko pobudo. Enako bodo storili poslanci SNS. »Z ustanovitvijo demografskega sklada bodo upokojenci končno dobili garancijo za svoje bodoče pokojnine, zato bomo glasovali proti razbijaškemu referendumu, ki ga predlaga leva opozicija,« odgovarja prvak SNSV poslanski skupini Desus naj bi končno stališče sprejeli šele na seji. Poslanci Desusa so sicer doslej slepo podpirali vladni predlog. Njihova stranka se že več let zavzema za ustanovitev demografskega sklada, vendar del članstva predlaganim vladnim rešitvam ni naklonjen, saj menijo, da ne dosegajo cilja. Do predlaganih rešitev so po besedahzadržani tudi štirje nepovezani poslanci. Kot pravi, ni cilj le narediti kljukico, ampak sprejeti rešitve, ki bodo dosegle svoj namen, predlagani zakon pa se je od tega oddaljil.Če bi državni zbor podprl predhodni posvetovalni referendum, ga bo treba izvesti, vendar pa njegov izid za poslance ni zavezujoč. Sindikati in opozicijske stranke v primeru sprejetja zakona sicer že napovedujejo naknadni zakonodajni referendum. Vlada računa, da bo zakon sprejet v prvi polovici leta.