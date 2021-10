Regeneron je učinkovit v zgodnji fazi bolezni

Ne moremo pa regenerona uporabljati za vse, ki se okužijo, ker je dostopen v omejenih količinah in je cena odmerka okrog dva tisoč evrov.

Regeneron, najnovejše zdravilo za zdravljenje covida-19, je na voljo tudi pri nas, je v ponedeljek oznanil minister za zdravjein starejšim od 65 let ob pozitivnem PCR-testu predlagal, naj obiščejo osebnega zdravnika ter se z njim posvetujejo glede infuzije tega zdravila. Za kakšno zdravilo sploh gre? Strokovna pojasnila smo poiskali pri biokemiku, vodji odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu.To zdravilo je zmes dveh različnih protiteles, ki nevtralizirata virus. Torej gre za podobna protitelesa, kot jih proizvaja naše protitelo po cepljenju, le da delujejo takoj, medtem ko po cepljenju traja več tednov, da razvijemo protitelesa. Protitelesa iz tega zdravila se vežejo na virusni protein S in preprečijo njegovo vezavo na naše celice in s tem omejijo razmnoževanje virusa.Predvsem je učinkovito v zgodnjih fazah bolezni, medtem ko v kasnejših fazah, ko je že potrebna hospitalizacija, ni več. Pokazalo se je celo, da lahko aplikacija tega zdravila pacientom, ki so že na kisiku, celo poslabša bolezen. To zdravilo se proizvaja v industrijskih fermentorjih na sesalskih celičnih kulturah. Sicer pa je v stopnjah registracije še nekaj podobnih zdravil tega tipa.Zdravilo je dobro preizkušeno in že februarja letos je Ema sporočila mnenje, da se nacionalne agencije lahko odločijo za njegovo uporabo. V ZDA je zdravilo dobilo izredno dovoljenje za uporabo novembra 2020. Ema bo predvidoma najkasneje v dveh mesecih izdala dovoljenje, ker so bili opravljeni pregledi varnosti, učinkovitosti, testiranja na živalih, toksičnosti, čistosti, proizvodnje in drugih zahtev za odobritev zdravila.Eden prvih pacientov, zdravljenih s tem zdravilom, ko še ni bilo odobreno v ZDA, je bil v začetku oktobra 2020 tedanji ameriški predsednik, ki je poleg več drugih zdravil dobil »konjsko dozo« – osem gramov protiteles.Zdravilo se uporablja za zdravljenje v začetnih stopnjah covida-19, s čimer zmanjšamo verjetnost hujšega poteka bolezni. V klinični študiji je zdravilo zmanjšalo smrtnost za 20 odstotkov pri pacientih, ki niso imeli lastnih protiteles. Zdravilo je namenjeno predvsem ljudem s povečanim tveganjem za težji potek bolezni, še posebej tistim, ki ne morejo odgovoriti na cepljenje. Zato je pomembno, da ljudje, ki imajo več dejavnikov tveganja, predvsem starejši od 65 let, tisti z imunskimi pomanjkljivostmi ali drugimi boleznimi, ki pomenijo tveganje, po okužbi ali tveganem stiku čim prej stopijo v stik z zdravnikom. Ta presodi, ali je regeneron smotrno uporabiti. Ne moremo pa tega zdravila uporabljati za vse, ki se okužijo, ker je dostopen v omejenih količinah in je cena odmerka okrog dva tisoč evrov.Zdravilo se injicira z intravenozno infuzijo, zato mora to opraviti medicinsko osebje, po aplikaciji pa ni treba ostati v bolnišnici.