Reke bodo naraščale, na severovzhodu tudi možnost poplav

Narasla reka Drava v Dravogradu. Fotografija je simbolična. FOTO: Jure Eržen/Delo

Popoldne in v noči na torek lahko reke močneje narastejo, predvsem posamezne reke v severozahodni Sloveniji pa se lahko tudi razlijejo, na svoji spletni strani piše Agencija RS za okolje (Arso). Tudi drugod bodo številne manjše reke dosegle veliko vodnatost, ob lokalnih nalivih pa bodo hitro naraščali tudi hudourniški vodotoki.Reke, ki so narasle do velikih pretokov, trenutno prehodno upadajo. Gre predvsem za reke v severni Sloveniji, predvsem v porečju Save Bohinjke ter zgornje Soče. Drugod je vodnatost rek srednja in se počasi zmanjšuje. A danes bodo reke po državi ponovno naraščale.Gladina morja bo danes in v torek povišana med 20. in 23. uro. Morje pa se lahko za kratek čas razlije na najbolj izpostavljenih delih obale.V torek bodo še naraščale kraške reke na Notranjskem in Dolenjskem ter Sava, Drava in Mura. Drugod bodo reke povečini že upadale, popoldan pa se bo povečala vodnatost rek na severovzhodu države. V sredo bodo reke po državi upadale.V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo še pojavljale krajevne padavine, predvsem plohe. Dež bo dopoldne postopno zajel vse sosednje pokrajine, najmanj padavin bo v krajih vzhodno in jugovzhodno od nas. V sredo bo povečini sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla.