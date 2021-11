Rekordnih 3456 okuženih v enem dnevu

9.40 Rekordnih 3456 okuženih

V torek so v Sloveniji odkrili rekordno število okuženih na posamezen dan - 3456. Opravili so 7722 testov PCR, pozitivnih je torej 44,7 vseh testiranih, poroča NIJZ. Do sedaj je bilo največ okuženih v enem dnevu 5. januarja letos, tedaj so našteli 3428 okuženih.

Trenutno je v Sloveniji 29.354 aktivnih primerov okužbe, povprečje potrjenih primer v zadnjih sedmih dneh pa je 2223.

Z vsemi odmerki cepiva je sicer v Sloveniji trenutno cepljenih 1.120.575 ljudi.

7.50 V ZDA cepivo proti covidu-19 za otroke od pet do 11 let odobril tudi CDC

Ameriški center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je v torek v ZDA sledil upravi za hrano in zdravila ZDA (Fda) in odobril izredno uporabo Pfizer/BioNTech cepiva proti covidu-19 za otroke stare od pet do 11 let. Direktorica CDC Rochelle Walensky je odobritev izdala kmalu po priporočilu panela znanstvenih svetovalcev CDC.

Z odločitvijo CDC ima sedaj možnost za cepljenje proti covidu-19 28 milijonov otrok v ZDA, ki so stari od pet do 11 let. Dobili bodo po dva odmerka, vendar le tretjino odmerka, ki je namenjen za odrasle.