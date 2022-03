Reševanje poškodovanega jamarja bo še dolgo, težavo predstavlja ozek rov

Včeraj ob 17.50 se je v jami Primadona na območju Tolminskega Migavca na območju tolminske občine poškodoval jamar, je objavila Uprava RS za zaščito in reševanje. Na globini okoli 300 metrov si je izpahnil desno ramo in poškodoval zapestje.

Reševanje poškodovanega jamarja iz jame Primadona na Tolminskem bo še dolgo, piše STA. Težavo predstavlja 150 metrov ozkega rova, ki ga bo potrebno širiti, je povedal vodja Jamarske reševalne službe pri Jamarski zvezi Slovenije Walter Zakrajšek. Poškodovanca so namestili v začasnem bivaku ter ga oskrbeli s hrano in pijačo.

Pričakujejo, da ga bodo iz jame rešili danes ponoči ali jutri preko dneva. V reševalni akcijo je danes vključenih kar 55 reševalcev Jamarske reševalne službe.

Aktivirali so reševalce iz Tolmina, Kranja, Sežane in Postojne, danes so se jim pridružili še reševalci iz Ljubljane, Velenja in Novega mesta, pri transportu ljudi in opreme pomaga tudi posadka helikopterja Letalske policijske enote. Pri reševanju je še vedno angažiranih okoli 50 ljudi.

Jamo Primadona sicer opisiujejo kot poševno in stopnjasto brezno dolžine 8046 metrov in globine 645 metrov. V isti jami se je leta 2016 hudo poškodoval angleški jamar.