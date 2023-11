Robert Golob na prvem obisku pri Giorgii Meloni

V nadaljevanju preberite:

»Slovenija bi morala v odnosu z Italijo opozoriti predvsem na dve vprašanji – najprej glede uvedbe mejnega nadzora in ohranitve schengenskega režima, kot drugo pa v zvezi z zagotovitvijo slovenskega predstavništva v rimskem parlamentu,« meni dober poznavalec slovensko-italijanskih odnosov Bojan Brezigar, med drugim nekdanji odgovorni urednik Primorskega dnevnika. Predsednik vlade Robert Golob se danes prvič mudi pri kolegici Giorgii Meloni v Rimu, kjer bodo glavna tema ilegalne migracije in nadzor meje.

Slovenski premier je ob oktobrski uvedbi mejnega nadzora izrazil upanje, da bo ta odpravljen do božiča, a je že jasno, da bo trajal vsaj do spomladi. Zakaj je po Brezigarjevem mnenju Slovenija s preveliko lahkoto sprejela početje zahodne sosede? Kako je na avstrijske napovedi policijskega nadzora na meji do zdaj reagirala Italija?