Robotske operacije paradni konj celjske bolnišnice

V nadaljevanju preberite:

Specialist urologije Sandi Poteko iz Splošne bolnišnice Celje (SBC) je pred trinajstimi leti opravil prvo robotsko asistirano operacijo prostate v celjski bolnišnici in Sloveniji nasploh.

Naša največja regionalna bolnišnica je bila osem let edina izvajalka robotskih operacij v državi, nato so tovrstne operacije začeli izvajati tudi v UKC Ljubljana. Do danes so v Celju opravili že več kot 3000 robotskih operacij, napovedujejo pa tudi nakup novega robota.

Celjska bolnišnica je svojega prvega robota kupila leta 2010, le deset let po tem, ko je robotska kirurgija začela vstopati v operacijske dvorane. Na svetu deluje 7500 robotskih sistemov da Vinci, od tega jih je 20 odstotkov v Evropi. Sistemi so povezani, proizvajalec jih ves čas nadzoruje. Rezultati kažejo, da se v Celju postavljajo ob bok uveljavljenim robotskim centrom po svetu, hkrati pa je letna izkoriščenost celjskega robota med najvišjimi, opravijo več posegov od evropskega in svetovnega povprečja.