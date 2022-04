Golob pokazal potrdilo romunske banke

Iz Gibanja Svoboda so sporočili, da je Robert Golob decembra 2021 zaprosil Furs za izpis o plačanih davkih in potrdilo, da nima računa v tujini, a je iz Fursa prejel obvestilo, da v Romuniji obstaja račun na ime Robert Golob pri Reiffeisen bank. Gre za račun, ki je bil odprt že leta 2017, a ni bilo na njem nikoli niti evra transakcije. Današnjemu sporočilu o tem so priložili tudi kopijo potrdila banke.

Ko se je Golob obrnil na banko, mu tam niso želeli posredovati informacij po telefonu, zato je notarsko pooblastio predal odvetnikom, ki so se v banki napovedali na obisk, so sporočili iz Golobove stranke. Še pred obiskom je banka sporočila, da račun zapira, ker ni bilo aktiven.

Iz obvestila banke o zaprtju računa je tudi razvidno tudi, da je bil uporabljen napačen naslov Goloba. Odvetniki so v banki večkrat intervenirali za dokumentacijo v zvezi z odprtjem računa, vendar jih banka ni posredovala, so še zapisali v Golobovi stranki.