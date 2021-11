RTV: Največje spremembe čakajo gledalce

»Mislim, da so svetniki prepoznali nujno potrebnost sprememb, samo tako se bomo razvijali, rasli in bogatili vsebine za bralce,« je po ponedeljkovem sprejetju predloga programsko-produkcijskega načrta (PPN) javnega zavoda za leto 2022 na današnji novinarski konferenci dejal generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough.

Andrej Grah Whatmough, generalni direktor RTV, Ljubljana. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Zaveda se, da PPN predstavlja programski in produkcijski izziv, a to vidi kot priložnost, da se javna RTV postavi ob bok evropskim servisom, kakršni so BBC, ORF in ZFD. »Po zgledu BBC smo opredelili, da je naše poslanstvo ne le informiranje, ampak tudi zabava in razvedrilo.« Največji izziv za leto 2022 je zagotavljanje finančnih sredstev, pri čemer bodo morali vzpostaviti tudi dialog z državo.

Večina ustvarjalcev informativnega programa se ne strinja s PPN, glede na njihove kritike sta Grah Whatmough in v. d. direktorja Televizije Slovenija dr. Valentin Areh pojasnila, da so včeraj opravili prvi pogovor z zaposlenimi. Začrtali smo pot, kako priti do rešitev, ki bi zadovoljile vse, gledalce in zaposlene, je dejal Areh, Grah Whatmough pa dodal, da so že določili točke, kjer bi se lahko uskladili: »Dialog bomo vodili znotraj hiše, zavedam pa se, da je spremembe brez podpore kolektiva težko izvajati.«

Spremembe Z novim programom bodo gledalcem zagotovili pet ur več izobraževalnega programa, osem ur več oddaj o kulturi, 65 ur več informativnega programa, 58 ur več razvedrilnih vsebin in kar 438 ur več športnih vsebin.

Trajanje osrednjega Dnevnika bodo omejili na 20 minut, kot je dolga oddaja ZDF Heute , Odmeve pa na 25 minut kot Zeit im Bild.

, Odmeve pa na 25 minut kot im Bild. Gledalci si bodo po novem lahko ogledali tudi kulturne novice po Dnevniku.

Slovenska kronika bo po novem na sporedu tudi v soboto in nedeljo, s čimer povečujejo delež lokalnih vsebin.

Več bo razvedrilnih oddaj, zlasti v najbolj gledanih terminih, med drugim nova oddaja Podarim dobim.

Novičarski program

Največje spremembe čakajo gledalce, sta prepričana Grah Whatmough in Areh, ki pravita, da je bilo glavno vodilo načrta 2022, da so poskušali prisluhniti čim večjemu številu gledalcev ter njihovim željam in interesom, saj so davkoplačevalci tisti, ki financirajo program. Načrt predvideva dodatno obogatitev na spletu, v novih medijih, kakršno je bilo oktobrsko lansiranje RTV 365. Osrednje mesto na RTV dajejo kulturnim vsebinam, pester informativni program pa bo na drugem programu. Na drugem programu je predviden nov informativni blok od 20. do 22. ure, umakniti nameravajo oddaje, kot so Politično s Tanjo Gobec, Dnevnikov izbor, Globus, Slovenija v letu in Svet v letu.

Mirko Štular, direktor Radia Slovenija Štular je povedal, da je njihovi mreži v zadnjih letih uspelo povečati doseg poslušalcev in da si bodo za to prizadevali tudi v prihodnje. Kot je dejal, so v prihodnjem letu njihov primarni fokus mlado občinstvo, digitalni portfelj in razvoj, pa tudi glasbena ponudba. Napovedal je krepitev ponudbe podcastov, projekt Peking doma, praznovanje 50 let Vala 202 … STA

Urednica informativnega programa Jadranka Rebernik bo nadomestila Manico J. Ambrožič. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Ne gre za selitev, ampak za to, da na prvem ohranjamo vse osrednje informativne in magazinske oddaje, kot so Studio City, Tarča, Dnevnik, Odmevi, na drugi pa selimo zgolj nekaj kratkih rubrik, ki jih zaradi programske sheme med 19. in 20. uro ne moremo več nikamor umestiti. Drugi program bi radi uveljavili kot novičarski informativni program, tako imenovani live news.« Pri tem je zanikal »manjvrednost« drugega programa in dodal, da bodo morali gledalce navaditi na novo shemo.

Po besedah Areha so na njihov poziv za novo v. d. urednice informativnega programa, ki bi nadomestila Manico J. Ambrožič, ki je zaradi zdravstvenih razlogov prosila za čimprejšnjo menjavo, dobili le eno prijavo. Jadranka Rebernik, dosedanja urednica tretjega programa TVS, ki je nekoč že bila na tem položaju in ima po Arehovih besedah podporo Ambrožičeve, bo (po njegovih besedah še danes) imenovana za novo v. d. urednice informativnega programa.