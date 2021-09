Rudi Medved: Stanje v policiji je alarmantno

Politika bo odšla, policija ostala

Komisija bo poskušala ugotoviti, kakšno vlogo ima politika pri kadrovanju in odločitvah v policiji. FOTO: Jure Eržen/Delo

Premestitev kot način discipliniranja

Kdo vse je na seznamu vabljenih?



Anton Travner, nekdanji v. d. generalnega direktorja policije

Andrej Jurič, nekdanji v. d. generalnega direktorja policije

Anton Olaj, generalni direktor policije

Tatjana Bobnar, nekdanja generalna direktorica policije

Darko Muženič, nekdanji direktor NPU

Uroš Lepoša, nekdanji v. d. direktorja NPU

Petra Grah Lazar, v. d. direktorice NPU

Igor Lamberger, nekdanji v. d. direktorja NPU

Boštjan Lindav, nekdanji direktor uprave kriminalistične policije

Vesna Drole, nekdanja predstavnica službe za odnose z javnostjo

David Antolovič, pomočnik direktorja NPU

Franci Pavlin, nekdanji vodja sektorja za notranje preiskave in integriteto

Igor Kekec, vodja preiskav na NPU

Igor Ciperle, nekdanji direktor PU Koper

Boštjan Glavič, direktor PU Ljubljana

Boris Praznik, nekdanji vodja sektorja za notranje preiskave in integriteto

Dejan Čulk, vodja sektorja uniformirane policije na PU Ljubljana

Nermin Isić, vodja oddelka za javni red in mir na PU Ljubljana

Albert Černigoj, vodja oddelka za terorizem in ekstremno nasilje

Robert Ferenc, nekdanji vodja službe generalnega direktorja policije

Vojko Urbas, direktor uprave kriminalistične policije

Stanislav Vrečar, namestnik generalnega direktorja policije

Tomaž Pečjak, nekdanji vodja SGDP

Simon Sihur, sekretar v MNZ

Mitja Perko, nekdanji glavni inšpektor MNZ

Janez Janša, predsednik vlade

Aleš Hojs, minister za NZ

Franc Kangler, državni sekretar MNZ

Zdravko Počivalšek, gospodarski minister

Miroslav Žaberl, sodni izvedenec za policijska pooblastila

Že ob napovedi, zakaj se bo parlamentarna komisija ukvarjala z morebitnim prevelikim prepletanjem policije in politike, je, ki komisijo vodi, poudaril, da policija postaja podaljšana roka politike.Na podlagi dozdajšnjih ugotovitev in neformalnih pogovorov zaposlenih v policiji pa je svoje mnenje še nadgradil. »Stanje v policiji je skrb vzbujajoče, da ne rečem alarmantno. Politika v policiji ne pušča le prstnih odtisov, ampak izredno globoke sledi, to nam pritrjujejo mnogi, ki se obračajo na nas, ki so zaposleni v sistemu slovenske policije, skupni imenovalec, ki nam ga povedo, pa je, da stanje v policiji še nikoli ni bilo slabše, kot je zdaj.«Dodal je še, da je mnoge strah spregovoriti o razmerah, ki vladajo v policiji, saj se bojijo posledic. Tam po njegovih besedah že dlje v času te vladajoče strukture vlada izrazita negativna kadrovska selekcija, po menjavah na vodilnih funkcijah zdaj teče drugi krog menjav, premeščanj na nižjih ravneh. Vse izključno z namenom, da bi si sistem v policiji popolnoma podredili.»Vladajoča garnitura bo nekoč odšla, policija pa bo ostala tukaj. Policija, ki mora na najvišji ravni izpolnjevati poslanstvo servisa državljanov,« pravi Medved. Sprašuje pa se, ali bo s takšnim delovanjem politike sploh še servis državljanov.»Pod SDS se sistem spreminja za obrambo vladajoče politike in za ustrahovanje vseh tistih, ki bi si upali javno izreči kritiko oblasti. Seznam ljudi z dolgoletno profesionalno kariero v policiji, ki so jih zamenjali, je vsak dan daljši. V Tacnu so končali vsi iz vodstvenih struktur, ki so po prepričanju vladajočih in politike ter vrha policije neprimerni, in popolnoma vseeno je, ali izkazujejo visoko stopnjo strokovnosti, za vladajočo politiko so neprimerni,« je poudaril.Kot pravi, moteče zaposlene oziroma tiste, ki jim politično niso všeč ali se ne podrejajo, umaknejo. »Dela jim ne dajo, samo da se jih čim bolj izolira. Ker jim je ponekod znotraj policije službenih mest zmanjkalo, jih pošiljajo v druge institucije, denimo Furs.«»Vse domneve, ki smo jih izrazili ob ustanovitvi komisije, se potrjujejo, gre za podrejanje policije aktualni politiki in manevre, kako ovirati preiskave, v katerih so udeleženi ali predstavniki vladajoče politike ali pa stranke SDS. Nacionalni preiskovalni urad so tako rekoč demontirali in ga zdaj z minornimi zadevami zasipajo, da se ne bi ukvarjal s tistim, zaradi česar je bil ustanovljen. Preiskovalna skupina bo te manevre javno razgalila,« je še ena od kritik, ki jo je izpostavil.Zato so v komisiji sprejeli dokazni sklep z obsežnim naborom ljudi, ki jih bodo zaslišali. »Menjave, ki tečejo pred našimi očmi, še nikakor niso končane,« pravi sogovornik.Po njihovih zanesljivih informacijah obstaja seznam več sto ljudi, ki niso po volji zdaj vladajoče politike in jih je treba odstraniti s položajev. Medved je prepričan, da bodo zaslišane priče to tudi potrdile. Kot je še povedal, se bodo v prvi fazi ukvarjali predvsem z razmerami znotraj NPU in z relacijo z vladajočo politiko, ki želi »onemogočiti, amputirati delo NPU«.Težav z navzočnostjo vabljenih ne vidi, saj se mora (kakor to velja za sodišča) vabljeni odzvati vabilu parlamentarne preiskovalne komisije. Rudi Medved pričakuje, da bi proti koncu leta enkrat lahko že izdali vmesno poročilo o njihovih ugotovitvah.