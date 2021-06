Rulete bi vrteli tudi po 22. uri

Zakaj se igralniške družbe tako zavzemajo za odpravo omejitev obratovalnega časa do 22. ure? Kako je panoga poslovala v lanskem letu in kakšni so obeti za prihodnje? Koliko znašajo igralniške dajatve državi in kako so v razmerah pandemije prišli na proti igralnicam v Italiji? Kakšna so pri nas pričakovanja glede državne pomoči?