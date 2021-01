S hitrimi testi lahko prehitimo virus

Sašo Dolenc, filozof, fizik, urednik, pisatelj, prevajalec in novinar pravi, da je komunikacija šepala tudi v primeru testiranj. Foto: Voranc Vogel



Smiselna uporaba v šolah in podjetjih

5384

oseb so v torek testirali s PCR-testi, pozitivnih je bilo 1396 ali 25,9 odstotka

Znanstvenica dr. Zarja Muršič



Samo za »profesionalce«

5924

oseb so v torek testirali s hitrimi antigenskimi testi in odkrili 302 pozitivni osebi



Primerljivost vendar obstaja

Hitri testi so namenjeni tudi zdravim osebam in tistim z blagimi simptomi.

Hitri antigenski testi za množično testiranje na covid-19 so zaradi manjše občutljivosti v primerjavi s PCR-testi vse bolj na udaru. Javnost je še zlasti kritična do kitajskih hitrih testov. Pojavljajo se trditve, da so slabi, ministrstvo za zdravje pa dokazuje nasprotno. Resnica je nekje vmes. Če bi bili hitri testi enako kakovostni kot PCR-testi, bi najbrž uporabljali le prve - ker so hitrejši in cenejši …Tako razmišlja filozof in fizik. Razliko med hitrimi in PCR-testi pojasnjuje s koncentracijo živega virusa v človeku: »Hitri test dokaj zanesljivo potrdi virus pri osebi, ki ima v sebi veliko virusnih delcev. Ta oseba je najverjetneje takrat, ko je pozitivna na hitrem testu, tudi močno kužna za okolico.« Manj je ta test zanesljiv pri osebah z manjšo koncentracijo virusa oziroma v zgodnji fazi okužbe: »Pri teh osebah /…/ lahko PCR-test že zazna virusno dednino, hitri test pa bo še negativen.«To, da naj bi kitajski hitri testi zaznali le približno polovico oseb, ki bi bile v istem trenutku že pozitivne na PCR-testu, je za Dolenca »pričakovano in razumljivo«. »Če bi bili hitri testi enako dobri tudi pri zaznavanju manjših količin virusa, kar je kvaliteta PCR-testov,« pravi, »bi povsod uporabljali samo hitre teste, saj so cenejši in hitrejši.« Bolj kot kvaliteta hitrih testov, ki jih uporabljamo v Sloveniji, Dolenca skrbi, da šepa komunikacija z javnostjo oziroma da strategije testiranja s hitrimi testi odločevalci niso dobro javno pojasnili.Ko je Evropska komisija državam članicam decembra sporočila, da jim bo zagotovila 20 milijonov hitrih testov, je opozorila na »trenutno najbolj zanesljivo metodologijo testiranja« - na PCR-teste. Ker pa teh testov zaradi velikega povpraševanja primanjkuje, ker so relativno dragi in ker rezultati niso takoj znani, je Komisija »v določenih okoljih« priporočila »dopolnilno uporabo hitrih testov antigena«.Znanstvenicaje prepričana, da brez hitrih testov oseb brez simptomov sploh ne bi testirali. »Hitri testi so res manj občutljivi od PCR-testov, a to lahko nadomestimo s hitro pridobljenim rezultatom in večkrat ponovljenim testiranjem istih oseb. Uporabimo jih torej kot sredstvo za presejanje populacije«, pravi Muršičeva. Hitri testi, dodaja, zelo uspešno zaznavajo kužne osebe, s čimer jim omogočajo tudi varno izolacijo. Lažno pozitivne rezultate, ki jih je seveda tudi nekaj, je mogoče preveriti z dodatnim testiranjem s PCR-testom.Hitre teste je po njenem smiselno uporabljati pri ljudeh, ki imajo veliko raznolikih stikov, zlasti v šolah in podjetjih. »Pri ranljivih skupinah, denimo v domovih za starejše, in v kontekstih diagnostike za bolnišnično obravnavo se je treba zanašati na zlati standard – PCR-teste,« dodaja. Ti so usmerjeni na simptomatske osebe. Je pa v prid hitrim testom podatek, da lahko zaznajo celo polovico asimptomatskih oseb, ki na PCR-test najbrž ne bi prišle. »Torej: tudi 'slabi', manj zanesljivi, a hitri in cenejši testi so lahko ob pravilni in usmerjeni strategiji, ključni igralec v tekmi, kako prehiteti koronavirus,« zaključuje Muršičeva.Enega hitrih testov za diagnostiko covida kitajske izdelave ima v spletni ponudbi tudi družba Moja lekarna iz Žužemberka. Test s pripisom, da je primeren za profesionalno uporabo, oziroma izključno za strokovno zdravstveno osebje, stane šest evrov.iz Moje lekarne je pojasnil, da lahko izdelek kupi le pravna oseba, ki mora dokazati, da je iz medicinske stroke. Lukanc priznava, da so jih v začetku z naročili dobesedno zasuli tudi posamezniki: »Tako da smo imeli veliko dela s stornacijami, ker stranke niso razumele oznake 'profesionalno'.« Doslej na test niso prejeli nobene pritožbe, odkar je testiranje v državi brezplačno, pa je povpraševanja vedno manj.V času največje kužnosti osebe pa je zanesljivost hitrih testov s PCR-testi vendar mogoče primerjati, zatrjuje ekipa sledilnika Covid. Medtem ko so za napotitev na PCR-teste predpisani klinični kriteriji, so hitri testi namenjeni zdravstveni preventivi v podjetjih, testiranju asimptomatskih oskrbovancev v domovih za starejše, izpostavljenim zdravstvenim delavcem, pa tudi zdravim osebam in tistim z blagimi simptomi. »Najmanj bo med testiranimi oseb, ki imajo največjo verjetnost za pozitiven test, saj bodo taki bolj verjetno že v začetku napoteni na PCR-test,« pojasnjuje Sledilnik. Če pa je rezultat negativen bodisi pri hitrem bodisi na PCR-testu, to pomeni leda je oseba negativna v trenutku jemanja brisa in da je lahko že v nekaj urah ali dneh po testiranju pozitivna.Med okužbo in trenutkom, ko jo test zazna, namreč lahko poteče precej časa.