S papežem o spolnih zlorabah

Novo vodstvo Slovenske škofovske konference (SŠK), ki so jo zastopali predsednik novomeški škof dr. Andrej Saje, soboški škof dr. Peter Štumpf in celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž, so končali dvodnevni obisk v Vatikanu, kjer jih je v zasebno avdienco sprejel tudi papež Frančišek.

Slovenski škofje so obiskali državno tajništvo ter dikasterije za nauk vere, škofe, duhovnike in zadeve svetnikov. Srečali so se tudi z vodjo Antropološkega inštituta Hansom Zöllnerjem SJ, ki se posveča obravnavi problematike spolnega in duhovnega nasilja v Cerkvi in družbi. Škofe pa je v zasebno avdienco sprejel tudi papež Frančišek, so zapisali na spletni strani Slovenske škofovske konference.

Brez tolerance do zla

Papež in njegovi sodelavci so obiskovalcem iz vrha Cerkve na Slovenskem poudarili pomembnost transparentnosti pri upravljanju cerkvenih dobrin. »Dotaknili so se nujnosti dosledne obravnave spolnega nasilja ter ničelne tolerance do tega zla, pri čemer morajo biti v ospredju žrtve. Govorili so o nujnosti večplastnega pristopa do tega vprašanja. Ob tem je treba posebno pozornost nameniti formaciji duhovniških kandidatov, preventivi in pomoči žrtvam,« so zapisali v sporočilu za javnost SŠK. Papež Frančišek se je škofom zahvalil za sodelovanje in povezanost z apostolskim sedežem ter njegovim zastopnikom v Cerkvi v Sloveniji.

Papežu lepe besede, prijaviteljem grožnje

Obisk v Vatikanu se je zgodil tri mesece po tem, ko smo v Delu poročali o tem, da župnik, obsojen zaradi zlorab dečkov v Afriki, še zdaj mašuje na območju mariborske nadškofije. Tam so nam potrdili, da so obravnavali s pričevanji žrtev podprto prijavo spolnih zlorab več deset dečkov v Kongu, ki naj bi jih pred dvema desetletjema zakrivil eden od pri njih še vedno dejavnih duhovnikov. Nadškofija je zadevo predala policiji in tožilstvu, to pa je ovadbo zavrglo zaradi zastaranja. O sumu množičnih zlorab v Afriki nas je prvi obvestil Vincent Doyle, irski aktivist za pravice otrok duhovnikov. Ko smo s temi očitki soočili generalnega vikarja mariborske nadškofije Janeza Lesniko, nam je položil na srce, da bi Doyle moral biti previden z očitki proti osumljenemu duhovniku, da ne bi tudi sam postal predmet pregona. Doyle nam je povedal, da je ob prijavi tega primera zelo podobne grožnje slišal tudi iz Vatikana.

»Vodstvo slovenske Cerkve sedi pred papežem in poudarja potrebo po ničelni toleranci (do spolnega nasilja), čeprav so vedeli za omenjene grožnje. Če Njegovi Svetosti niso povedali za te grožnje iz cerkvenih vrst, so zavajali papeža,« pravi Doyle in napoveduje, da bo vse vpletene prijavil na kongregacijo za doktrino vere, škofovsko kongregacijo in disciplinski odsek kongregacije za doktrino vere.