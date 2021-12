S pomočjo iskalnika do osebnega zdravnika

Pri znanstvenem društvu Sledilnik so se odločili, da razpoložljive podatke o dostopnih osebnih zdravnikih uporabnikom in uporabnicam predstavijo v prijaznejši obliki, z imenikom in iskalnikom, kjer lahko hitro vidimo dostopnost zdravnikov na primarnem nivoju v naši bližini.

»Aplikacijo zdravniki.sledilnik.org smo pripravili s pomočjo odprtih podatkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje in v sodelovanju z zdravniki. V duhu digitalizacije, ki naj javne storitve približa uporabnikom, smo zastavili prijazno uporabniško izkušnjo, smiselno grafiko ter funkcionalnost prikaza po geografski bližini, kar je tudi ena od ključnih zakonskih opredelitev pravice do izbire osebnega zdravnika - izbira zdravnika čim bližje kraju bivanja,« so sporočili iz Sledilnika.

Pojasnili so, da je aplikacija v testni fazi. Vanjo so umestili vse specialiste javne mreže na primarni ravni s področja družinske/splošne medicine, pediatrije, ginekologije in stomatologije.

Podatke bodo dopolnjevali

»Gre za velik korak naprej v digitalizaciji, saj s tako zastavljeno aplikacijo bistveno bolj pregledno prikažemo zdravnike po Sloveniji, ki še sprejemajo paciente. Uporabljeni podatki v osnovi sicer niso bili namenjeni tovrstni uporabi in jih bomo s pomočjo uporabnikov ter zdravnic in zdravnikov še dopolnjevali, zato v prvi fazi prosimo za strpnost pri uporabi in se zahvaljujemo za povratne informacije,« je sporočila ekipa Sledilnika.

V njej se zavedajo, da iskalnik ni univerzalna rešitev za sistemske nedorečenosti, a so prepričani, da so pregledni in lahko dostopni podatki ena od odskočnih desk večji dostopnosti osebnih zdravnikov tudi na sistemski ravni in tudi njihovi bolj enakomerni obremenitvi.

»Projekt je nadaljevanje iniciative, ki jo je pred leti začel Sebastian Pleško in je prav tako temeljil na seznamu osebnih zdravnikov, ki ga redno objavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Idejo za tako zahtevno rešitev je bilo zaradi obsežnosti predelave podatkov za aplikativno uporabo mogoče uresničiti samo z večjim številom sodelujočih, ki se jim za prostovoljno in brezplačno delo ponovno zahvaljujemo,« še sporoča ekipa Sledilnika.