S prevzemom Studia Moderna manj časa za politiko

Predsednik strokovnega sveta SD za gospodarstvo in drugi najbogatejši Slovenec Sandi Češko se vrača v Studio Moderna. Skladi, ki so bili od leta 2019 lastniki Studia Moderna, so včeraj sporočili, da so ga spet prodali ustanovitelju. Češko pravi, da ni bil edini interesent, vrednosti posla pa ne razkrivajo.

355 milijonov evrov je bilo lani po oceni revije Manager vredno premoženje Sandija Češka

Sandi Češko je prevzel Studio Moderna, podjetje za spletno trgovino in oglaševanje neposredno potrošnikom, ki deluje predvsem v srednji in vzhodni Evropi. Češko, ki je ustanovil Moderno leta 1992, štiri leta pozneje pa je pri nas zaoral ledino na področju televizijske prodaje, bo družbo prevzel prek finančne družbe Studio Moderna Founders B. V.

Vlagatelji, med njimi General Atlantic ter sklad Templeton, bodo iz družbe izstopili. Češko je za Delo povedal, da je zdaj edini lastnik družbe, o vrednosti transakcije pa ne želi govoriti. »Seveda sem zadovoljen. Sem delal nekaj mesecev na tem, da pride k meni. Nisem bil edini v procesu,« je še dejal Češko.

Studio Moderna združuje več blagovnih znamk izdelkov za dom, tudi znamko vzmetnic Dormeo in kuhinjsko posodo Delimano. V zadnjem desetletju je družba svojo prodajo razširila v več kot 20 držav srednje in vzhodne Evrope ter vzpostavila mrežo več kot 20 milijonov kupcev, pojasnjujejo v družbi. »Studio Moderna je prepričljiva platforma za potrošnike z znatnim potencialom za rast. Veselim se nadaljnje rasti podjetja,« je dejal Češko.

Prodajo začeli pred ukrajinsko krizo

Prodajo Studia Moderna so skladi, ki so njeni lastniki v celoti postali leta 2019, kot kaže, začeli tik pred izbruhom vojne v Ukrajini. Za Studio Moderna so ključne države srednje in vzhodne Evrope. V Rusiji in Ukrajini je skupina lani ustvarila več kot desetino prihodkov. Po izbruhu vojne so se verjetno lastniki odločili za prodajo v sili. Skupina se bo najverjetneje prisiljena umakniti iz Rusije in zelo dolgo ne bo imela normalnega poslovanja v Ukrajini. Spremembe bodo potrebne tudi na drugih ključnih trgih, kjer deluje.

Skladi zasebnega kapitala, ki so pred tremi leti odkupili polovični delež od ustanovitelja Češka, sicer pa so bili solastniki že pred tem, od naložb pričakujejo okoli 20-odstotni donos na leto. Toliko naj bi povprečno vsako leto zrasla vrednost naložbe. Pri tem pa načrtujejo izstop v petih do sedmih letih. Ob izbruhu vojne v Ukrajini je postalo jasno, da ta cilj (glede na vrednost pred izbruhom vojne) ne bo dosežen.

Po prevzemu prihodki padli

Potem ko so skladi prevzeli Studio Moderna, so se prihodki skupine znižali. Leta 2019 so znašali okoli 470 milijonov evrov. Po navedbah Financ pa so lanski prihodki, ki jih je zaznamovala kriza, znašali okoli 440 milijonov evrov.

Nekateri sogovorniki ob tem poslu ocenjujejo, da bi zaradi ukrajinske krize Češko zdaj za celotno družbo plačal manj, kot je leta 2019 dobil kupnine za polovico svojega deleža. Skladi Insight Venture Partners, Templeton, General Atlantic in JH Partners so bili solastniki Studia Moderna že dobro desetletje.

Kot smo pisali, se je za Studio Moderna leta 2018 zanimal tudi korejski velikan, ki se ukvarja s televizijsko prodajo izdelkov. Takrat je namreč spletni portal The Investor objavil, da je korejski vodilni ponudnik trgovskih kanalov CJ O Shopping začel skrbni pregled Studia Moderna, vrednost posla je bila takrat ocenjena na 300 do 400 milijonov evrov, vendar spremembe lastništva ni bilo.

Od kozmodiska do dormea

Sandi Češko je javnosti verjetno najbolj znan kot začetnik televizijske oziroma večkanalne prodaje pri nas ter seveda po prodajni uspešnici kosmodisk. Je tudi dolgoletni član SD.

Po nedavni odločitvi, da bo v politiki aktivnejši, ga je predsedstvo stranke januarja letos imenovalo za novega predsednika strokovnega sveta SD za gospodarstvo. V predvolilno kampanjo pred parlamentarnimi volitvami je vključil tudi nekatere svoje nekdanje sodelavce, strokovnjake za digitalni marketing in spletno prodajo kozmetike, ki naj bi stranki pomagali do boljšega volilnega rezultata. Za Delo je povedal, da se zaveda odgovornosti za pretekle afere. »SD je bil del oblasti in enkrat na oblasti, stranka se je slabo odrezala. A v vodstvu SD danes ne boste našli ljudi, povezanih z državnimi projekti, ki so bili sporni, ne boste našli ljudi, povezanih s preteklimi kadrovanji. Imamo ekipo, ki želi napisati novo zgodbo in ne bo več samo privesek liberalnim strankam,« je napovedal.