V nadzor ne verjamemo in ne počutimo se varni

V nadaljevanju preberite:

»Nevarnost terorizma se povečuje z večanjem migrantskih valov. EU očitno ne želi ponoviti napake iz obdobja 2015–2016, ko je Islamska država izkoristila migrantski val za infiltracijo svojih operativcev v Evropo. Preiskave terorističnih napadov v Parizu in Bruslju so to potrdile. Tveganje v času pred obsežnimi prazničnimi zbiranji Evropejcev, ki so pred nami, se preprosto zdi preveliko. Smiselno je, da varnostni aparat okrepi obveščevalno dejavnost, za običajne ljudi pa je priporočljiva nekoliko večja pozornost na dogajanje v okolju,« je prepričan varnostni strokovnjak in nekdanji direktor Sove Andrej Rupnik. V anketi Mediane za Delo je skoraj 60 odstotkov vprašanih ocenilo, da ponovni nadzor meje ne bo vplival na migrantske tokove, skoraj polovica anketiranih pa se zaradi povečanih migracij počuti manj varno.O nadzoru in tem, kako zmanjšati njegov vpliv na državljane, ki dnevno prestopajo mejo, bodo v Trstu razpravljali notranji ministri Slovenije, Italije in Hrvaške. Je res potrebno, da se nadzira vsakogar, ob vsakem času in na vsakem mestu. Ali ni jasno, da se bodo nezakoniti prebežniki, ki so prej prihajali v državo neposredno po prometnicah, na katerih ni bilo več mejnega nadzora, s pomočjo organiziranih kriminalnih združb preusmerili na stare poti?