S spominsko ploščo naznanili uradni začetek nadgradnje železniške postaje

Na ljubljanski železniški postaji so se z odkritjem spominske plošče danes uradno začela gradbena dela za nadgradnjo postaje. Kot je poudaril premier Robert Golob, pomen projekta presega meje Slovenije, saj je območje del najpomembnejšega evropskega železniškega omrežja. Z uspešno izvedbo projekta bo Slovenija po njegovih besedah na evropskem železniškem zemljevidu postala takšen sinonim za uspeh, kot je že danes na drugih področjih.

»Projekt potrjuje, da je odločitev te vlade, ki je izrazito povečala državne investicije, prava,« je poudaril. Naložbe v infrastrukturo so po njegovih besedah pomembne tudi z vidika zagotavljanja odpornosti na podnebno krizo, saj je mobilnost nepogrešljiv člen zelenega prehoda.

Tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je poudarila, da je ljubljanska železniška postaja pomembno jedrno vozlišče vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T). »Čez slabi dve leti bo na tem mestu stalo osrednje multimodalno vozlišče in najsodobnejše postajno poslopje, ki bo navduševalo potnike ter prineslo pomembne izboljšave na stičišče glavnih in regionalnih prog za obratovanje približno 450 vlakov dnevno.«

Spominsko ploščo sta odkrila ministrica Alenka Bratušek in premier Robert Golob. FOTO: Dejan Javornik

Slovenija je za izvedbo projekta pridobila več kot 180 milijonov evrov evropskih sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost, kar je po njenih besedah potrditev s strani Evrope, da gre za res velik, pomemben in potreben projekt. Ker bodo dela vplivala tudi na cestni promet v okolici, je Bratušek vse udeležence v prometu pozvala k strpnosti in previdnosti.

Vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše je spomnila, da gre za največji projekt, ki ga v Sloveniji sofinancira evropski mehanizem za okrevanje in odpornost. Evropska komisija bo državi prihodnji teden izplačala 257,7 milijona evrov iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Gre za izplačilo na podlagi tretjega zahtevka, ki mu je Bruselj predhodno pozitivno oceno podal sredi septembra.

Opozorila pa je, da mora Slovenija izvesti številne reforme, če želi prejeti vsa sredstva, ki so zanjo predvidena v tem mehanizmu.

Nadgradnjo postaje je pozdravil tudi župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković. Kot je poudaril, je trajnostna mobilnost nepogrešljiv člen podnebne nevtralnosti, za katero si Ljubljana prizadeva s številnimi ukrepi. Infrastrukturnemu ministrstvu se je zahvalil za dobro sodelovanje, opozoril pa je, da nadgradnjo potrebuje tudi širša železniška infrastruktura na območju prestolnice.

FOTO: Dejan Javornik

Prenova železniške postaje Ljubljana obsega nadgradnjo tirov z optimizacijo tirne sheme ter izvedbo šestih novih peronov na območju postaje (dva bočna in štirje otočni peroni) z nadstreški in s prilagoditvami za gibalno ovirane osebe. Za varen in lažji dostop potnikov do peronske infrastrukture bodo zgradili nov nadhod s postajno dvorano z dvigali, tekočimi stopnicami in tekočimi trakovi za hitrejši prehod čez nadhod. Nadhod bo pešcem omogočal povezavo med središčem mesta in Bežigradom.

V postajni dvorani so predvideni prostori za prodajo kart, čakalnica za potnike, sanitarije in podobno. Predvideni sta rekonstrukcija in razširitev obstoječega podhoda z ločenim podvozom za kolesarje ter ločenimi površinami za pešce pod vsemi postajnimi tiri, vključno z izvedbo dvigal za dostope na perone.

Izvedli bodo tudi nadgradnjo in prilagoditev signalnovarnostnih, telekomunikacijskih in elektroenergetskih naprav ter novo vozno mrežo. Železniška postaja bo povezana tudi z novo avtobusno postajo Ljubljana.

Dela, ki bodo po napovedih trajala 22 mesecev od uvedbe v delo konec septembra, bo izvedel konzorcij podjetij SŽ-Železniško gradbeno podjetje, Kolektor Igin, CGP in GH holding. Pogodba je vredna 199,9 milijona evrov brez davka oziroma 243,9 milijona evrov z davkom na dodano vrednost.