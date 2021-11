Samo s cepljenjem ne bomo ustavili epidemije

Cepilni centri po državi od torka že izvajajo cepljenje s poživitvenim odmerkom za širšo populacijo in ne več le za starejše in imunsko šibke posameznike. Zanimanje je nad pričakovanji, pravijo v Zdravstvenem domu (ZD) Kranj, ZD Ljubljana, ZD Maribor in ZD Koper.

Nacionalni inštitut za varovanje zdravja (NIJZ) svetuje vsem, ki bi radi prejeli poživitveni odmerek, da se s potrebnimi dokumenti oglasijo v najbližjem cepilnem centru, a se je treba pred prihodom pozanimati, kateri dan izvajajo tako imenovane odprte termine, torej s tretjim odmerkom cepijo nenaročene. Drugi najpreprostejši način je naročanje na portalu Zvem, za katerega ne potrebujete certifikata. Glede naročanja po telefonu ali elektronski pošti se praksa po državi razlikuje, nekje se je mogoče naročiti pri osebnem zdravniku, drugje pa vam ti v zvezi s cepljenjem ne bodo znali pomagati.

Razlike med občinami

Tako je, recimo, za vse prebivalce občine Koper in občine Ankaran na voljo naročanje na cepljenje s tretjim odmerkom telefonsko ali elektronsko pri osebnem zdravniku. Brez predhodnega naročanja cepijo le en dan v tednu, bodo pa število cepilnih dni razširili, če se bo zanimanje povečevalo. V Mariboru, kjer cepljenje izvajajo od ponedeljka do petka s petimi ekipami, bodo zaradi povečanja zanimanja jutri uvedli še dve dodatni ekipi. V dnevu in pol so s tretjim odmerkom cepili 2716 ljudi, pred tem pa že okoli 5000 starejših in imunsko ogroženih, je povedal direktor ZD Maribor Jernej Završnik in dodal: »Interes je zelo velik, presenetljiv. Zdaj še ne bomo začeli vabiti, saj že tako zaradi pomanjkanja kadra težko cepimo vse, ki pridejo.«

V ZD Kranj so na cepljenje s tretjim odmerkom povabili že več kot 6000 starejših od 65 let. »Odziv je bil približno polovičen. Cepili smo jih več kot 3000, prišteti pa je treba tiste, ki so naknadno sami prišli na termine odprtih cepljenj, in tudi tiste, ki so poživitveni odmerek prejeli skupaj s cepivom proti gripi,« pojasnjuje tiskovni predstavnik ZD Kranj Tomaž Bratož. V Kranju je bilo tako do srede s tretjim odmerkom cepljenih skupaj 4000 ljudi. Cepijo dvakrat na teden, en dan naročene in en dan nenaročene. Včeraj do popoldneva je tretji odmerek cepiva, ki je zdaj na voljo vsem, prejelo 628 ljudi, po besedah Bratoža pa je opaziti tudi rahel porast cepljenja s prvim odmerkom. Včeraj je na prvo cepljenje prišlo 60 ljudi, predvčerajšnjim pa 99.

Polno cepljeni prebolevniki poživitvenega odmerka ne potrebujejo.

A da zgolj cepljenje (v državi je polno cepljenih 1.121.506 ljudi oziroma 53,2 odstotka, starejših od 18 let pa 63 odstotkov) ne bo ustavilo epidemije, opozarja Završnik. »Zelo zaskrbljen sem, ker med sodelavci, ki so covid-19 preboleli in so cepljeni s poživitvenim odmerkom, opazujem, kako spet zbolevajo. Ko se cepimo, recimo proti ošpicami, cepivo zagotavlja dosmrtno imunost, pri sars-cov-2 pa se različice virusa tako hitro spreminjajo, da zaskrbljeno gledam v prihodnost. Imamo tudi veliko obolelih med zaposlenimi in ne moremo zagotoviti njihovega nadomeščanja, zato vse ljudi pozivam, da poleg odločanja za cepljenje, strogo upoštevajo tudi vseh druge zaščitne ukrepe.