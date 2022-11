Samoumevnost politične podreditve javnega servisa

V nadaljevanju preberite:

O noveli zakona o RTV Slovenija, o kateri bomo prihodnjo nedeljo na referendumu odločali državljani, smo se pogovarjali z dr. Igorjem Vobičem s katedre za novinarstvo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. "Kljub nekaterim resnim poskusom spremembe zakona, ki so bili predvsem leta 2010, vse do zdaj ni bilo trdne politične volje za spremembe uzakonjenih mehanizmov za podrejanje in nadzorovanje javne RTV. Samoumevno je bilo, da vsakokratna vladajoča politika preobrazi upravljanje in nadzorovanje javne RTV po svoji podobi. Ta samoumevnost pa je RTV pripeljala na rob njenega razkroja. S sedanjo zakonsko ureditvijo smo postopno postali družba, v kateri oblast nadzira javne medije, namesto da bi ti kot organ javnosti nadzirali oblast," na vprašanje, zakaj je sprememba sporneka t.i. Grimsovega zakona o RTV Slovenija tako trd oreh za vsakokratno vladajočo politiko.